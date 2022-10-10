https://sputnikarabic.ae/20221010/رئيس-الإمارات-يزور-روسيا-لإجراء-مباحثات-مع-بوتين-1068829284.html
رئيس الإمارات يزور روسيا لإجراء مباحثات مع بوتين
رئيس الإمارات يزور روسيا لإجراء مباحثات مع بوتين
يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم غد الثلاثاء، زيارة إلى روسيا يلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:59+0000
2022-10-10T09:59+0000
2022-10-10T10:15+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا
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ومن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، بحسب صحيفة "البيان".كما يناقش ابن زايد مع بوتين عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وأجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات، وفي مايو/أيار الماضي، وجّه له فيه التهنئة على اختياره رئيسا للإمارات.وعبّر الرئيسان عن اعتزامهما تطوير العلاقات الودية بين البلدين، واعتزامهما مواصلة التنسيق حول المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، بحسب بيان للكرملين.وأشار البيان إلى أن الرئيسين أعربا عن اعتزامهما مواصلة التنسيق حول المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، وتطوير العلاقات الودية بين البلدين. المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن روسيا تهتم بالعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب.
https://sputnikarabic.ae/20200715/الكرملين-بوتين-ومحمد-بن-زايد-يبحثان-ليبيا-ويؤكدان-أهمية-توحيد-الجهود-الدولية-للتسوية-الدبلوماسية-1046008643.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
رئيس الإمارات يزور روسيا لإجراء مباحثات مع بوتين
09:59 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم غد الثلاثاء، زيارة إلى روسيا يلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، بحسب صحيفة "البيان"
.
كما يناقش ابن زايد مع بوتين عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وأجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا
برئيس دولة الإمارات، وفي مايو/أيار الماضي، وجّه له فيه التهنئة على اختياره رئيسا للإمارات.
وعبّر الرئيسان عن اعتزامهما تطوير العلاقات الودية بين البلدين، واعتزامهما مواصلة التنسيق حول المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، بحسب بيان للكرملين.
وأشار البيان إلى أن الرئيسين أعربا عن اعتزامهما مواصلة التنسيق حول المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، وتطوير العلاقات الودية بين البلدين.
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن روسيا تهتم بالعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب.