https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعلن-عن-الاتفاق-مع-روسيا-على-نشر-مجموعة-مشتركة-من-القوات-الإقليمية-1068824878.html
موسكو ومينسك تتفقان على نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية
موسكو ومينسك تتفقان على نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية
اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوعلى نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:11+0000
2022-10-10T09:11+0000
2022-10-10T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
الجيش الروسي
قوات مشتركة
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وقال لوكاشينكو، اليوم الاثنين: "نظرا لتفاقم الوضع على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، اتفقنا على نشر مجموعة القوات الإقليمية لروسيا وجمهورية بيلاروس. وهذا كله حسب وثائقنا. وإذا وصل التهديد إلى المستوى الحالي، كما هو الحال الآن، نبدأ في تفعيل القوات المشتركة لدولة الاتحاد ".وأضاف: "الأساس - لقد تحدثت دائما عن هذا - هذه المجموعة هي الجيش، القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس. يجب أن أبلغكم أن تشكيل هذه المجموعة قد بدأ. لقد بدأ بالفعل، في رأيي، لمدة يومين، وأمرنا بالبدء في تشكيل هذه المجموعة".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الجيش الروسي, قوات مشتركة
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الجيش الروسي, قوات مشتركة
موسكو ومينسك تتفقان على نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية
09:11 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوعلى نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية.
وقال لوكاشينكو، اليوم الاثنين: "نظرا لتفاقم الوضع على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، اتفقنا على نشر مجموعة القوات الإقليمية لروسيا وجمهورية بيلاروس. وهذا كله حسب وثائقنا. وإذا وصل التهديد إلى المستوى الحالي، كما هو الحال الآن، نبدأ في تفعيل القوات المشتركة لدولة الاتحاد ".
وأضاف: "الأساس - لقد تحدثت دائما عن هذا - هذه المجموعة هي الجيش، القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس. يجب أن أبلغكم أن تشكيل هذه المجموعة قد بدأ. لقد بدأ بالفعل، في رأيي، لمدة يومين، وأمرنا بالبدء في تشكيل هذه المجموعة".