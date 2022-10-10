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ألمانيا تعقد اجتماعا عاجلا لمجموعة السبع بناء على طلب أوكرانيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221010/لوكاشينكو-يعلن-عن-الاتفاق-مع-روسيا-على-نشر-مجموعة-مشتركة-من-القوات-الإقليمية-1068824878.html
موسكو ومينسك تتفقان على نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية
موسكو ومينسك تتفقان على نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية
اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوعلى نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T09:11+0000
2022-10-10T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
الجيش الروسي
قوات مشتركة
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وقال لوكاشينكو، اليوم الاثنين: "نظرا لتفاقم الوضع على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، اتفقنا على نشر مجموعة القوات الإقليمية لروسيا وجمهورية بيلاروس. وهذا كله حسب وثائقنا. وإذا وصل التهديد إلى المستوى الحالي، كما هو الحال الآن، نبدأ في تفعيل القوات المشتركة لدولة الاتحاد ".وأضاف: "الأساس - لقد تحدثت دائما عن هذا - هذه المجموعة هي الجيش، القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس. يجب أن أبلغكم أن تشكيل هذه المجموعة قد بدأ. لقد بدأ بالفعل، في رأيي، لمدة يومين، وأمرنا بالبدء في تشكيل هذه المجموعة".
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الجيش الروسي, قوات مشتركة
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الجيش الروسي, قوات مشتركة

موسكو ومينسك تتفقان على نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية

09:11 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 10.10.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمناورات "الغرب 2021" المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوعلى نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية.
وقال لوكاشينكو، اليوم الاثنين: "نظرا لتفاقم الوضع على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، اتفقنا على نشر مجموعة القوات الإقليمية لروسيا وجمهورية بيلاروس. وهذا كله حسب وثائقنا. وإذا وصل التهديد إلى المستوى الحالي، كما هو الحال الآن، نبدأ في تفعيل القوات المشتركة لدولة الاتحاد ".
وأضاف: "الأساس - لقد تحدثت دائما عن هذا - هذه المجموعة هي الجيش، القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس. يجب أن أبلغكم أن تشكيل هذه المجموعة قد بدأ. لقد بدأ بالفعل، في رأيي، لمدة يومين، وأمرنا بالبدء في تشكيل هذه المجموعة".
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