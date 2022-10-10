https://sputnikarabic.ae/20221010/مخاوف-من-انتشار-أوسع-للكوليرا-في-لبنان-بعد-اكتشاف-عدة-حالات--1068857658.html

مخاوف من انتشار أوسع للكوليرا في لبنان بعد اكتشاف عدة حالات

مخاوف من انتشار أوسع للكوليرا في لبنان بعد اكتشاف عدة حالات

يتزايد القلق في لبنان من انتشار أوسع لوباء الكوليرا في البلاد إذا لم يتم تدارك الوضع، علما أن بؤرة انتشار المرض في لبنان لا تزال محصورة في منطقة عكار شمالي... 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T16:21+0000

2022-10-10T16:21+0000

2022-10-10T16:21+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

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وتجري وزارة الصحة فحوصات على المياه الجوفية في لبنان للتأكد ما إذا كانت حالات الكوليرا ناتجة عن تلوث المياه أم أن هذه العدوى انتقلت من سوريا إلى لبنان. فيما أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال أن غياب المياه السليمة والنظيفة سيؤدي إلى انتشار الكوليرا سريعاً في البلاد. في هذا السياق قال نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخاش لـ"سبوتنيك" إن "الارتكاز اليوم بالأعداد على مسوحات وزارة الصحة، التي تقول إن عدد الحالات وصل إلى 16 حالة موجودة في الشمال وخاصة في عكار في مخيمات اللاجئين السوريين".وأشار إلى أن "هناك تفشيا واسعا للكوليرا في الشمال السوري، والمنطق يقول إن العدوى انتقلت من الشمال السوري إلى الداخل اللبناني عبر أشخاص، ولذلك ظهرت في مخيمات اللاجئين السوريين، واليوم بشكل عام هذا المرض كان قد اختفى من لبنان لأنه عندما تكون شبكة المياه سليمة وشبكة الصرف الصحي سليمة تقضي على الكوليرا، ويعود الوباء عندما يحدث تلوث في المياه الجوفية لمياه الري والشرب وهو ما نشاهده في الحروب وفي المناطق المكتظة وخاصة في مخيمات اللاجئين".وأوضح بخاش أن "العدد اليوم محصور، ويجب أن يكون هناك تضامن وتجاوب من قبل المواطنين اللبنانيين والسوريين، ونستطيع حصر هذا الوباء إذا توجه المريض إلى العناية الطبية فورًا وعزل نفسه، لأنها تنتقل عبر الطعام واللمس أو المساهمة في تلوث المياه الجوفية".وأشار إلى أنه "في المدن وبيروت والقرى هناك مراقبة والأكيد أننا مهيؤون والبلديات تقوم بعملها، إلا أن المشكلة في مناطق معينة فيها اكتظاظ سكاني والتي هي مخيمات اللاجئين في حين أن الشبكة المؤقتة غير فعالة لأن هذا ما تكلم به وزير الصحة أمس خلال جولته على مناطق اللاجئين في عكار، حيث أن كل المضخات بحاجة إلى كهرباء وهي متوقفة عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي".كما لفت إلى أن "عدد الإصابات محصور وقليل، والمواطن اللبناني لديه وعي كافي ليستطيع تطبيق معايير الوقاية، وحتى الآن القطاع الطبي والمستشفيات مستعدون للتصدي لهذا الموضوع، وخلال هذا الأسبوع سيعقد اجتماع في القصر الجمهوري لأخذ الإجراءات اللازمة مع الوزارات والجمعيات المعنية للتصدي لهذا الوباء قبل أن يتفشى".من جهته، يقول النائب والدكتور عبد الرحمن البزري أخصائي الأمراض المعدية لـ"سبوتنيك" إن "إمكانية انتشار الكوليرا واردة، بسبب أن البنية الصحية في لبنان ليست فعالة إن كان بالنسبة للمياه أو للصرف الصحي أو الكهرباء أو السلامة الغذائية، والنقطة الثانية لأن الحالات التي تتابعها وزارة الصحة يبدو أن ارتباطها بالاستيراد السوري غير واضح، والأكيد أن الحالة المصابة بالكوليرا وصلت من سوريا في الماضي إلا أنه من الواضح الآن أن الحالات التي نراها هي حالات مصابة محليًا وهذا يعني حصول تفاعل محلي بانتقال الكوليرا".كما أوضح البزري أن "المشكلة أنه بظل نظام صرف صحي غير جيد المستشفيات التي تم تحديدها لعلاج حالات الكوليرا بحاجة إلى طريقة وتجهيزات لمعالجة مفرزات المرضى".

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https://sputnikarabic.ae/20220930/الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-مقلق-للكوليرا-في-كافة-أنحاء-العالم-1068459295.html

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