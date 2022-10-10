عربي
https://sputnikarabic.ae/20221010/مفوضة-الطاقة-الأوروبية-تعول-على-استغلال-الجزائر-لحقول-غاز-جديدة-من-أجل-زيادة-التصدير-إلى-أوروبا-1068862270.html
مفوضة الطاقة الأوروبية تعول على استغلال الجزائر لحقول غاز جديدة من أجل زيادة التصدير إلى أوروبا
مفوضة الطاقة الأوروبية تعول على استغلال الجزائر لحقول غاز جديدة من أجل زيادة التصدير إلى أوروبا
قالت مفوضة الطاقة الأوروبية، قدري سيمسون، إن الجزائر سوف تستغل حقول غاز جديدة من أجل زيادة تصديره إلى الاتحاد الأوروبي. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T18:30+0000
2022-10-10T18:44+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
ووفقا لما كتبته سيمسون بحسابها في موقع "تويتر"، فإن الجزائر قد تستغل حقول غاز جديدة من أجل زيادة إنتاج الغاز وتصدير المزيد منه إلى الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشركات الأوروبية.وقالت: "يمكن تحقيق هذه الزيادة بالتعاون مع الشركات الأوروبية من خلال استغلال حقول غاز جديدة"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي والجزائر يتعاونان في شراكة قوية في قطاع الطاقة".وشددت المسؤولة الأوروبية على الرغبة في "توطيد علاقات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وزيادة تطوير شراكتنا"، مضيفة "هذا هو الغرض من زيارتي إلى الجزائر العاصمة هذا الأسبوع".وكانت المفوضة الأوروبية للطاقة قد بدأت زيارة عمل تستغرق يومين للجزائر أمس الأحد، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري الروسي.وفي عام 2015، أطلق الطرفان (الاتحاد الأوروبي والجزائر) شراكة استراتيجية في مجال الطاقة تهدف إلى زيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.وتعد الجزائر خامس أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، حيث غطت 8.2% من إجمالي طلب الاتحاد على الغاز الطبيعي في عام 2021، في حين أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستورد للغاز الجزائري، وفقًا للمفوضية الأوروبية.طالع أيضا: الجزائر... دعوة لإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

مفوضة الطاقة الأوروبية تعول على استغلال الجزائر لحقول غاز جديدة من أجل زيادة التصدير إلى أوروبا

18:30 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 18:44 GMT 10.10.2022)
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© flickr.com / habib kaki
تابعنا عبرTelegram
قالت مفوضة الطاقة الأوروبية، قدري سيمسون، إن الجزائر سوف تستغل حقول غاز جديدة من أجل زيادة تصديره إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لما كتبته سيمسون بحسابها في موقع "تويتر"، فإن الجزائر قد تستغل حقول غاز جديدة من أجل زيادة إنتاج الغاز وتصدير المزيد منه إلى الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشركات الأوروبية.
وقالت: "يمكن تحقيق هذه الزيادة بالتعاون مع الشركات الأوروبية من خلال استغلال حقول غاز جديدة"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي والجزائر يتعاونان في شراكة قوية في قطاع الطاقة".
وشددت المسؤولة الأوروبية على الرغبة في "توطيد علاقات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وزيادة تطوير شراكتنا"، مضيفة "هذا هو الغرض من زيارتي إلى الجزائر العاصمة هذا الأسبوع".
وكانت المفوضة الأوروبية للطاقة قد بدأت زيارة عمل تستغرق يومين للجزائر أمس الأحد، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري الروسي.
وفي عام 2015، أطلق الطرفان (الاتحاد الأوروبي والجزائر) شراكة استراتيجية في مجال الطاقة تهدف إلى زيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وتعد الجزائر خامس أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، حيث غطت 8.2% من إجمالي طلب الاتحاد على الغاز الطبيعي في عام 2021، في حين أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستورد للغاز الجزائري، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
طالع أيضا: الجزائر... دعوة لإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيمتابعة لتطورات القصف الأخير على أهداف في المدن الأوكرانية15:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала