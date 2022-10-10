مفوضة الطاقة الأوروبية تعول على استغلال الجزائر لحقول غاز جديدة من أجل زيادة التصدير إلى أوروبا
18:30 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 18:44 GMT 10.10.2022)
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
© flickr.com / habib kaki
قالت مفوضة الطاقة الأوروبية، قدري سيمسون، إن الجزائر سوف تستغل حقول غاز جديدة من أجل زيادة تصديره إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لما كتبته سيمسون بحسابها في موقع "تويتر"، فإن الجزائر قد تستغل حقول غاز جديدة من أجل زيادة إنتاج الغاز وتصدير المزيد منه إلى الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشركات الأوروبية.
We just finished the #EU🇪🇺-🇩🇿#Algeria High Level Energy Dialogue.— Kadri Simson (@KadriSimson) October 10, 2022
Algeria has always been a reliable gas supplier for the EU & will continue to be our strategic partner in #energy. pic.twitter.com/ByG27UeHAA
وقالت: "يمكن تحقيق هذه الزيادة بالتعاون مع الشركات الأوروبية من خلال استغلال حقول غاز جديدة"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي والجزائر يتعاونان في شراكة قوية في قطاع الطاقة".
وشددت المسؤولة الأوروبية على الرغبة في "توطيد علاقات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وزيادة تطوير شراكتنا"، مضيفة "هذا هو الغرض من زيارتي إلى الجزائر العاصمة هذا الأسبوع".
We agreed to develop new win-win cooperation projects in #renewables and #hydrogen and to continue discussions on #methane abatement. pic.twitter.com/R9kflwh2X1— Kadri Simson (@KadriSimson) October 10, 2022
وكانت المفوضة الأوروبية للطاقة قد بدأت زيارة عمل تستغرق يومين للجزائر أمس الأحد، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري الروسي.
وفي عام 2015، أطلق الطرفان (الاتحاد الأوروبي والجزائر) شراكة استراتيجية في مجال الطاقة تهدف إلى زيادة التعاون في مجال الغاز الطبيعي وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
I met with Mohamed Arkab, Minister of Energy of #Algeria 🇩🇿, to set the tone before the official High-Level Energy Dialogue.— Kadri Simson (@KadriSimson) October 10, 2022
We have a good cooperation that we look to even deepen further with our visit & discussions. pic.twitter.com/TEgunQJaqE
وتعد الجزائر خامس أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، حيث غطت 8.2% من إجمالي طلب الاتحاد على الغاز الطبيعي في عام 2021، في حين أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستورد للغاز الجزائري، وفقًا للمفوضية الأوروبية.