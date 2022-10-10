https://sputnikarabic.ae/20221010/نيبينزيا-يعتبر-جلسة-الجمعية-العامة-مكرسة-لمعاداة-روسيا-1068863913.html
نيبينزيا يعتبر جلسة الجمعية العامة مكرسة لمعاداة روسيا
نيبينزيا يعتبر جلسة الجمعية العامة مكرسة لمعاداة روسيا
قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، إن "جلسة الجمعية العامة حول أوكرانيا مسيسة وعقدت خصيصًا لتعزيز الخطاب المعادي... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T20:05+0000
2022-10-10T20:05+0000
2022-10-10T20:19+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وأشار نيبينزيا إلى أن "روسيا اقترحت إجراء تصويت سري على قرار الغرب بعدم الاعتراف بالاستفتاءات (في المناطق المحررة)".
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
نيبينزيا يعتبر جلسة الجمعية العامة مكرسة لمعاداة روسيا
20:05 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 20:19 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، إن "جلسة الجمعية العامة حول أوكرانيا مسيسة وعقدت خصيصًا لتعزيز الخطاب المعادي لروسيا".
وأشار نيبينزيا إلى أن "روسيا اقترحت إجراء تصويت سري على قرار الغرب بعدم الاعتراف بالاستفتاءات (في المناطق المحررة)".