https://sputnikarabic.ae/20221010/وزير-الحج-السعودي-يقول-إن-المملكة-لم-تحدد-بعد-أعداد-الحجاج-لموسم-2023-1068848303.html

وزير الحج السعودي يقول إن المملكة لم تحدد بعد أعداد الحجاج لموسم 2023

وزير الحج السعودي يقول إن المملكة لم تحدد بعد أعداد الحجاج لموسم 2023

قال وزير الحج السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، إن "المملكة العربية السعودية مستمرة في تطوير كافة الإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة". 10.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-10T13:38+0000

2022-10-10T13:38+0000

2022-10-10T13:38+0000

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في السفارة السعودية بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، وحضرته وكالة "سبوتنيك"، أن "الوزارة لم تحدد أعداد الحجاج للموسم القادم حتى الآن، وأنها حريصة على بذل كل الجهود لتيسير عمليات الحج والعمرة".وأوضح الوزير أن "المملكة حرصت على استخدام التقنية لتسهيل الإجراءات على الحجاج والمعتمرين، وأن هذه الإجراءات ساهمت في توجيه المعتمرين وعدم الازدحام ومعرفة الأوقات المزدحمة بالنسبة للمعتمرين".وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت توجيها الأسبوع الماضي إلى المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات العمرة والحج، وهو أن تلتزم بـ"تقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه".ولفتت الوزارة إلى أن الهدف من هذا التوجيه "رفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030".وأكدت على الالتزام التام من قبل الشركات والمؤسسات بـ "إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح".وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشمل الراغبين في تكرار العمرة خلال وجودهم في مكة، وكذلك تصاريح الصلاة في الروضة بالمدينة.وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بجولات رقابية تتابع من خلالها "مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها".

https://sputnikarabic.ae/20221003/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تصدر-توجيها-للشركات-والمؤسسات--1068572750.html

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