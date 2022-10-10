https://sputnikarabic.ae/20221010/وزير-الحج-السعودي-يقول-إن-المملكة-لم-تحدد-بعد-أعداد-الحجاج-لموسم-2023-1068848303.html
وزير الحج السعودي يقول إن المملكة لم تحدد بعد أعداد الحجاج لموسم 2023
وزير الحج السعودي يقول إن المملكة لم تحدد بعد أعداد الحجاج لموسم 2023
قال وزير الحج السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، إن "المملكة العربية السعودية مستمرة في تطوير كافة الإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة". 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T13:38+0000
2022-10-10T13:38+0000
2022-10-10T13:38+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068846191_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_b888f3abeb273a7bdf3ac8b67e411ba8.jpg
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في السفارة السعودية بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، وحضرته وكالة "سبوتنيك"، أن "الوزارة لم تحدد أعداد الحجاج للموسم القادم حتى الآن، وأنها حريصة على بذل كل الجهود لتيسير عمليات الحج والعمرة".وأوضح الوزير أن "المملكة حرصت على استخدام التقنية لتسهيل الإجراءات على الحجاج والمعتمرين، وأن هذه الإجراءات ساهمت في توجيه المعتمرين وعدم الازدحام ومعرفة الأوقات المزدحمة بالنسبة للمعتمرين".وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت توجيها الأسبوع الماضي إلى المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات العمرة والحج، وهو أن تلتزم بـ"تقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه".ولفتت الوزارة إلى أن الهدف من هذا التوجيه "رفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030".وأكدت على الالتزام التام من قبل الشركات والمؤسسات بـ "إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح".وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشمل الراغبين في تكرار العمرة خلال وجودهم في مكة، وكذلك تصاريح الصلاة في الروضة بالمدينة.وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بجولات رقابية تتابع من خلالها "مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها".
https://sputnikarabic.ae/20221003/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تصدر-توجيها-للشركات-والمؤسسات--1068572750.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068846191_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_707e9c4efdc06f8651e3580baebe5d35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
وزير الحج السعودي يقول إن المملكة لم تحدد بعد أعداد الحجاج لموسم 2023
تابعنا عبر
قال وزير الحج السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، إن "المملكة العربية السعودية مستمرة في تطوير كافة الإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في السفارة السعودية بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، وحضرته وكالة "سبوتنيك"، أن "الوزارة لم تحدد أعداد الحجاج للموسم القادم حتى الآن، وأنها حريصة على بذل كل الجهود لتيسير عمليات الحج والعمرة".
وأوضح الوزير أن "المملكة حرصت على استخدام التقنية لتسهيل الإجراءات على الحجاج والمعتمرين، وأن هذه الإجراءات ساهمت في توجيه المعتمرين وعدم الازدحام ومعرفة الأوقات المزدحمة بالنسبة للمعتمرين".
ولفت وزير الحج السعودي، إلى أن "المرأة أصبح بإمكانها أداء الحج والعمرة دون محرم أو صحبة آمنة".
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت توجيها الأسبوع الماضي إلى المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات العمرة والحج، وهو أن تلتزم بـ"تقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه".
ولفتت الوزارة إلى أن الهدف من هذا التوجيه "رفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة
ضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030".
وأكدت على الالتزام التام من قبل الشركات والمؤسسات بـ "إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح".
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشمل الراغبين في تكرار
العمرة خلال وجودهم في مكة، وكذلك تصاريح الصلاة في الروضة بالمدينة.
وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بجولات رقابية تتابع من خلالها "مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها".