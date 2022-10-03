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https://sputnikarabic.ae/20221003/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تصدر-توجيها-للشركات-والمؤسسات--1068572750.html
وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توجيها للشركات والمؤسسات
وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توجيها للشركات والمؤسسات
أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توجيها إلى المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات العمرة والحج. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T16:56+0000
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ووفقا لبيان نشرته جريدة "عكاظ"، شددت الوزارة على أن تلتزم الشركات والمؤسسات بـ "تقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه".ولفتت إلى أن الهدف من هذا التوجيه "رفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030".وأكدت على الالتزام التام من قبل الشركات والمؤسسات بـ "إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح".وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بجولات رقابية تتابع من خلالها "مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها".وقالت: "تم توجيه الفرق الميدانية بالوزارة في مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي لرصد أي مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين بهدف تعزيز جودة الخدمات".طالع أيضا: وزير الحج والعمرة السعودي يعلن عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة
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أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توجيها للشركات والمؤسسات

16:56 GMT 03.10.2022
© AFP 2022التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022
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أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توجيها إلى المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات العمرة والحج.
ووفقا لبيان نشرته جريدة "عكاظ"، شددت الوزارة على أن تلتزم الشركات والمؤسسات بـ "تقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه".
أداء مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان، السعودية 23 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
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17 نوفمبر 2021, 15:57 GMT
ولفتت إلى أن الهدف من هذا التوجيه "رفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030".
وأكدت على الالتزام التام من قبل الشركات والمؤسسات بـ "إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشمل الراغبين في تكرار العمرة خلال وجودهم في مكة، وكذلك تصاريح الصلاة في الروضة بالمدينة.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بجولات رقابية تتابع من خلالها "مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها".
وقالت: "تم توجيه الفرق الميدانية بالوزارة في مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي لرصد أي مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين بهدف تعزيز جودة الخدمات".
طالع أيضا: وزير الحج والعمرة السعودي يعلن عن تطور خدمة إصدار تأشيرة الزيارة
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