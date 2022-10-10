https://sputnikarabic.ae/20221010/وزير-الطاقة-الأردني-يؤكد-ضرورة-أن-يبدأ-الأردن-وألمانيا-إجراءات-تعزيز-التعاون-بمجال-الطاقة-1068866360.html
وزير الطاقة الأردني يؤكد ضرورة أن يبدأ الأردن وألمانيا إجراءات تعزيز التعاون بمجال الطاقة
وزير الطاقة الأردني يؤكد ضرورة أن يبدأ الأردن وألمانيا إجراءات تعزيز التعاون بمجال الطاقة
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة خلال لقاء مشترك جمعه مع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة بوزيرة الدولة لشؤون سياسة المناخ الألمانية... 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T21:56+0000
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عمان– سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "أكد الخرابشة اليوم الاثنين على ضرورة أن يبدأ الأردن وألمانيا بإجراءات تعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة "حين الوصول إلى الحالة المثلى".وأكد الوزير الخرابشة خلال اللقاء "ضرورة العمل معا بخطوات واضحة لإيجاد خيار مشترك للدول لضمان استدامة الطاقة" مستعرضا مشاريع قطاع الطاقة وخططها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين.من جانبه استعرض الوزير الردايدة الخطط والإجراءات التي قام بها الأردن لمواجهة آثار التغير المناخي، وأكد أهمية التعاون الثنائي والدولي لمواجهة هذه الآثار خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لهذه المبادرات، والاستعداد لقمة التغير المناخي القادمة.بدورها أبدت الوزيرة الألمانية إعجابها بالإنجازات التي تحققت بالتعاون بين ألمانيا والأردن في مختلف المجالات لتسريع التحول الطاقي ومواجهة التغير المناخي، لافتة إلى أن بلادها تسعى للعمل مع جميع الدول لمواجهة آثار التغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات والتأكيد على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات.واطلع الوفد الأردني اليوم على مشاريع شركة "إنيرتراغ" خاصة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، وبحث مدى الاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال نظرا لتوفر البنية التحية اللازمة لهذه المشاريع في الأردن.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
https://sputnikarabic.ae/20220621/الحكومة-الأردنية-تنفي-استقالة-مسؤول-كبير-في-ملف-الطاقة-والمعادن-1063947195.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم العربي, اقتصاد, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا
العالم العربي, العالم, أخبار العالم العربي, اقتصاد, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا
وزير الطاقة الأردني يؤكد ضرورة أن يبدأ الأردن وألمانيا إجراءات تعزيز التعاون بمجال الطاقة
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أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة خلال لقاء مشترك جمعه مع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة بوزيرة الدولة لشؤون سياسة المناخ الألمانية جينفر مورغان، على ضرورة أن يبدأ الأردن وألمانيا بإجراءات تعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة .
عمان– سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "أكد الخرابشة اليوم الاثنين على ضرورة أن يبدأ الأردن وألمانيا بإجراءات تعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة
"حين الوصول إلى الحالة المثلى".
وأكد الوزير الخرابشة خلال اللقاء "ضرورة العمل معا بخطوات واضحة لإيجاد خيار مشترك للدول لضمان استدامة الطاقة" مستعرضا مشاريع قطاع الطاقة وخططها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين.
من جانبه استعرض الوزير الردايدة الخطط والإجراءات التي قام بها الأردن لمواجهة آثار التغير المناخي، وأكد أهمية التعاون الثنائي والدولي لمواجهة هذه الآثار خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لهذه المبادرات، والاستعداد لقمة التغير المناخي القادمة.
بدورها أبدت الوزيرة الألمانية إعجابها بالإنجازات التي تحققت بالتعاون بين ألمانيا والأردن في مختلف المجالات لتسريع التحول الطاقي ومواجهة التغير المناخي
، لافتة إلى أن بلادها تسعى للعمل مع جميع الدول لمواجهة آثار التغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات والتأكيد على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات.
واطلع الوفد الأردني اليوم على مشاريع شركة "إنيرتراغ" خاصة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، وبحث مدى الاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال نظرا لتوفر البنية التحية اللازمة لهذه المشاريع في الأردن.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز
، لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.
وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.