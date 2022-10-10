https://sputnikarabic.ae/20221010/وسائل-إعلام-أوكرانية-تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-أوديسا----1068818577.html
وسائل إعلام أوكرانية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أوديسا
وسائل إعلام أوكرانية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أوديسا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أوديسا. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-10T07:58+0000
2022-10-10T07:58+0000
2022-10-10T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
انفجارات
أوديسا
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وذكرت قناة "برياموي" التلفزيونية عبر حسابها على موقع "تلغرام"، أنه "في أوديسا، يعملون على تقديم تقارير حول عمل قوات الدفاع الجوي".وبحسب وكالة UNIAN، سمع دوي انفجارات في المدينة.هذا وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.وذكرت وكالة "أونيان" الأوكرانية على "تلغرام": "سُمع دوي 4 انفجارات في كييف. كما أنه يتم الإعلان عن عمل الدفاع الجوي في منطقة كييف... بعد الانفجارات، لوحظ دخان في المدينة".وكتب موقع "سترانا. وا" الأوكراني: "في العاصمة (كييف) تم الإعلان عن ثلاثة انفجارات قوية. كما تم سماعها في مناطق أخرى من كييف".وفقا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سُمع دوي انفجارات في وسط المدينة - في منطقة شيفتشينكو. وأشار إلى أن جميع الخدمات في طريقها إلى أماكن الانفجارات، ووعد بالتفاصيل في وقت لاحق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, انفجارات, أوديسا
أخبار أوكرانيا, انفجارات, أوديسا
وسائل إعلام أوكرانية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أوديسا
07:58 GMT 10.10.2022 (تم التحديث: 08:02 GMT 10.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أوديسا.
وذكرت قناة "برياموي" التلفزيونية عبر حسابها على موقع "تلغرام"، أنه "في أوديسا، يعملون على تقديم تقارير حول عمل قوات الدفاع الجوي".
وبحسب وكالة UNIAN، سمع دوي انفجارات في المدينة.
هذا وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع أصوات عدة انفجارات في كييف، وأكد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو المعلومات.
وذكرت وكالة "أونيان" الأوكرانية على "تلغرام": "سُمع دوي 4 انفجارات في كييف. كما أنه يتم الإعلان عن عمل الدفاع الجوي في منطقة كييف... بعد الانفجارات، لوحظ دخان في المدينة".
وكتب موقع "سترانا. وا" الأوكراني: "في العاصمة (كييف) تم الإعلان عن ثلاثة انفجارات قوية. كما تم سماعها في مناطق أخرى من كييف".
وفقا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، سُمع دوي انفجارات في وسط المدينة - في منطقة شيفتشينكو. وأشار إلى أن جميع الخدمات في طريقها إلى أماكن الانفجارات، ووعد بالتفاصيل في وقت لاحق.