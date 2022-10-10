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https://sputnikarabic.ae/20221010/6-ساعات-تفتيش-تكشف-كمية-مخدرات-ضخمة-بغرفة-سرية-في-سفينة-ببحر-العرب-1068849916.html
6 ساعات تفتيش تكشف كمية مخدرات ضخمة بغرفة سرية في سفينة ببحر العرب
6 ساعات تفتيش تكشف كمية مخدرات ضخمة بغرفة سرية في سفينة ببحر العرب
اشتبهت البحرية الملكية البريطانية، في سفينة صغيرة كانت تبحر في بحر العرب، فأوقفها فريق من مشاة البحرية وفتشها، فعثر فيها على كمية قياسية من المخدرات. 10.10.2022, سبوتنيك عربي
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2022-10-10T14:10+0000
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بريطانيا
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واستهدفت فرقاطة "إتش إم إس مونتروز" السفينة المشتبه بها، ووجد فريق التفتيش على متنها 870 كيلوغراما من "الميثامفيتامين" في حجرة سرية بعد عملية استغرقت 6 ساعات.وتبلغ قيمة المواد المصادرة 15.5 مليون جنيه إسترليني وفقاً للوكالة الوطنية للجريمة، وهو رقم يتجاوز الرقم القياسي السابق من عام 2019 حين تم ضبط 131 كغ من الميثامفيتامين على متن مركب شراعي في خليج عمان.اعترضت الفرقاطة التي تعمل في الشرق الأوسط منذ عام 2019 مخدرات بقيمة تقارب 47 مليون جنيه إسترليني بالمجمل عام 2022.وتعتبر هذه عملية بهذا الحجم ضربة كبيرة للعصابات الإجرامية أو الإرهابية التي تستخدم المخدرات لتمويل نشاطها.
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

6 ساعات تفتيش تكشف كمية مخدرات ضخمة بغرفة سرية في سفينة ببحر العرب

14:10 GMT 10.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL HINTONالقوة البحرية لدول مجموعة الحرب في "بحر العرب" بمشاركة أمريكا وفرنسا واليابان وبلجيكا
القوة البحرية لدول مجموعة الحرب في بحر العرب بمشاركة أمريكا وفرنسا واليابان وبلجيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL HINTON
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اشتبهت البحرية الملكية البريطانية، في سفينة صغيرة كانت تبحر في بحر العرب، فأوقفها فريق من مشاة البحرية وفتشها، فعثر فيها على كمية قياسية من المخدرات.
واستهدفت فرقاطة "إتش إم إس مونتروز" السفينة المشتبه بها، ووجد فريق التفتيش على متنها 870 كيلوغراما من "الميثامفيتامين" في حجرة سرية بعد عملية استغرقت 6 ساعات.
وتبلغ قيمة المواد المصادرة 15.5 مليون جنيه إسترليني وفقاً للوكالة الوطنية للجريمة، وهو رقم يتجاوز الرقم القياسي السابق من عام 2019 حين تم ضبط 131 كغ من الميثامفيتامين على متن مركب شراعي في خليج عمان.
اعترضت الفرقاطة التي تعمل في الشرق الأوسط منذ عام 2019 مخدرات بقيمة تقارب 47 مليون جنيه إسترليني بالمجمل عام 2022.
وتعتبر هذه عملية بهذا الحجم ضربة كبيرة للعصابات الإجرامية أو الإرهابية التي تستخدم المخدرات لتمويل نشاطها.
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