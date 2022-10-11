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https://sputnikarabic.ae/20221011/إخلاء-سبيل-رئيس-وزراء-العراق-الأسبق-بكفالة-بعد-التحقيق-في-تسجيلات-تثير-الاقتتال-1068880256.html
إخلاء سبيل رئيس وزراء العراق الأسبق بكفالة بعد التحقيق في تسجيلات "تثير الاقتتال"
إخلاء سبيل رئيس وزراء العراق الأسبق بكفالة بعد التحقيق في تسجيلات "تثير الاقتتال"
أعلن القيادي في التيار الصدري، القاضي جعفر الموسوي، أن القضاء أخلى سبيل زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بكفالة مالية. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T10:14+0000
2022-10-11T10:14+0000
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ومثل المالكي أمام القضاء للتحقيق معه في تسريبات صوتية منسوبة له، واعتبرت تهديدا للسلم المجتمعي وتحريضا على القتال والفتنة، وفقا لوسائل إعلام عراقية.وأضاف الموسوي في بيان أنه "بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات التي كشف عنها في حزيران/يونيو الماضي فقد مثل صباح هذا اليوم أمامها"، موضحا أنه "تم تدوين أقوال المالكي ابتدائيا وقضائيا وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة".ولم يصدر عن القضاء العراقي بعد اي توضيح حول استدعاء المالكي للتحقيق أو التهم الموجه له وموقفه منها خلال التحقيق.وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في التاسع عشر من يونيو الماضي أن محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية للمالكي التي أججت التوتر بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وفي حين نفى المالكي أن تكون تلك التسجيلات تعود إليه مؤكداً أنها "مفبركة" لكنها أنتجت توترات زادت من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.كان الصحافي والناشط العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل، قد نشر على مدى الأشهر الأربعة الماضية 5 تسجيلات مسرّبة يهاجم المتحدّث فيها -والذي قدم على أنه المالكي- قوى شيعية لا سيما التيار الصدري وزعيمه الصدر محرضا على قتله.
https://sputnikarabic.ae/20220719/القضاء-العراقي-يفتح-تحقيقا-بالتسريبات-المنسوبة-للمالكي-1065286726.html
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أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي

إخلاء سبيل رئيس وزراء العراق الأسبق بكفالة بعد التحقيق في تسجيلات "تثير الاقتتال"

10:14 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورنائب الرئيس العراقي نوري المالكي يزور موسكو، 24 يوليو/تموز 2017
نائب الرئيس العراقي نوري المالكي يزور موسكو، 24 يوليو/تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أعلن القيادي في التيار الصدري، القاضي جعفر الموسوي، أن القضاء أخلى سبيل زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بكفالة مالية.
ومثل المالكي أمام القضاء للتحقيق معه في تسريبات صوتية منسوبة له، واعتبرت تهديدا للسلم المجتمعي وتحريضا على القتال والفتنة، وفقا لوسائل إعلام عراقية.
وأضاف الموسوي في بيان أنه "بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات التي كشف عنها في حزيران/يونيو الماضي فقد مثل صباح هذا اليوم أمامها"، موضحا أنه "تم تدوين أقوال المالكي ابتدائيا وقضائيا وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة".
رئيس الوزراء العراق الأسبق، نوري المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
القضاء العراقي يفتح تحقيقا بالتسريبات المنسوبة للمالكي
19 يوليو, 13:48 GMT
ولم يصدر عن القضاء العراقي بعد اي توضيح حول استدعاء المالكي للتحقيق أو التهم الموجه له وموقفه منها خلال التحقيق.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في التاسع عشر من يونيو الماضي أن محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية للمالكي التي أججت التوتر بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وفي حين نفى المالكي أن تكون تلك التسجيلات تعود إليه مؤكداً أنها "مفبركة" لكنها أنتجت توترات زادت من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.
كان الصحافي والناشط العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل، قد نشر على مدى الأشهر الأربعة الماضية 5 تسجيلات مسرّبة يهاجم المتحدّث فيها -والذي قدم على أنه المالكي- قوى شيعية لا سيما التيار الصدري وزعيمه الصدر محرضا على قتله.
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