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https://sputnikarabic.ae/20221011/إيران-تعلن-نمو-صادراتها-السلعية-إلى-السعودية-بنسبة-532-1068904752.html
إيران تعلن نمو صادراتها السلعية إلى السعودية بنسبة 532%
إيران تعلن نمو صادراتها السلعية إلى السعودية بنسبة 532%
كشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، عن نمو الصادرات السلعية من بلاده إلى المملكة العربية السعودية بنسبة وصلت إلى 532%. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T16:02+0000
2022-10-11T16:06+0000
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وقال المتحدث، في بيان حول الأداء التجاري بين إيران ودول الجوار اليوم الثلاثاء، إن صادرات إيران إلى السعودية كانت الأعلى نموا بين البلدان المجاورة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأعلن لطيفي نمو الصادرات السلعية إلى السعودية بنسبة 532 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الجارية في فترة 21 مارس/ آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2022.وأوضح لطيفي أن الصادرات الإيرانية إلى السعودية سجلت 467 طنا بقيمة 246,509 دولارات في النصف الأول من السنة المالية الجارية، بنمو 532 بالمئة على أساس سنوي.
https://sputnikarabic.ae/20220929/السعودية-ندين-بشدة-هجمات-إيران-على-كردستان-العراق--1068392090.html
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إيران, أخبار إيران, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي

إيران تعلن نمو صادراتها السلعية إلى السعودية بنسبة 532%

16:02 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 16:06 GMT 11.10.2022)
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYسفينة إيرانية
سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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كشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، عن نمو الصادرات السلعية من بلاده إلى المملكة العربية السعودية بنسبة وصلت إلى 532%.
وقال المتحدث، في بيان حول الأداء التجاري بين إيران ودول الجوار اليوم الثلاثاء، إن صادرات إيران إلى السعودية كانت الأعلى نموا بين البلدان المجاورة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
وأعلن لطيفي نمو الصادرات السلعية إلى السعودية بنسبة 532 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الجارية في فترة 21 مارس/ آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2022.
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وأوضح لطيفي أن الصادرات الإيرانية إلى السعودية سجلت 467 طنا بقيمة 246,509 دولارات في النصف الأول من السنة المالية الجارية، بنمو 532 بالمئة على أساس سنوي.
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