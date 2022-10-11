https://sputnikarabic.ae/20221011/الأمم-المتحدة-تقول-إن-50-من-أفقر-سكان-العالم-بحاجة-إلى-إعفاء-عاجل-من-الديون-1068880566.html

الأمم المتحدة تقول إن 50% من أفقر سكان العالم بحاجة إلى إعفاء عاجل من الديون

الأمم المتحدة تقول إن 50% من أفقر سكان العالم بحاجة إلى إعفاء عاجل من الديون

كشف برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 54 اقتصادا ناميا، يمثلون أكثر من نصف أفقر سكان العالم، في حاجة إلى إعفاء عاجل من الديون، نتيجة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

منظمة الأمم المتحدة

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وحذر البرنامج من مخاطر عدم اتخاذ أي إجراء جديد بشأن هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه إذا لم تتمكن هذه البلدان من الوصول إلى إعادة هيكلة فعالة للديون فسوف يرتفع الفقر لديها، ولن تحدث الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره.وأشار البرنامج إلى أن 54 دولة تعاني من مشاكل ديون حادة، تشمل 28 دولة من بين أكثر 50 دولة عرضة للتأثر بالتغير المناخي في العالم.وأضاف مدير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أكيم شتاينر، في بيان له أن "تخفيف عبء الديون بالنسبة للبلدان الغنية سيكون بمثابة "حبة صغيرة" يجب ابتلاعها، إلا أن تكلفة التقاعس عن العمل بالنسبة لأفقر دول العالم تعد وحشية".وتابع شتاينر: "لا يمكننا أن نكرر الخطأ المتمثل في توفير قدر ضئيل للغاية من التخفيف في إدارة عبء ديون الاقتصاد النامي بعد أن يفوت الأوان".وحدد برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة في تقرير له، نُشر اليوم الثلاثاء، عددا من الإجراءات السياسية لإعادة هيكلة الديون، والتي من الممكن أن تساعد في وقف أزمة الديون في مساراتها، مقترحا طريقة للمضي قدما في الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجات الديون، مع التركيز على المجالات الرئيسية، بما في ذلك تحليل القدرة على تحمل الديون، والتنسيق الرسمي للدائنين، ومشاركة الدائنين من القطاع الخاص.وتابع أن إعادة الهيكلة الفعالة للديون ليست سوى عنصر حيوي واحد لضمان حصول الاقتصادات النامية على الموارد المالية التي تحتاجها لإحراز تقدم في التنمية المستدامة، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى مصادر تمويل جديدة.

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اقتصاد, منظمة الأمم المتحدة