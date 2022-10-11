https://sputnikarabic.ae/20221011/الاتحاد-الأوروبي-يبدي-استعداده-لشراء-الغاز-من-الجزائر-في-المستقبل-القريب-1068890970.html

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لشراء الغاز من الجزائر في المستقبل القريب

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لشراء الغاز من الجزائر في المستقبل القريب

أعلنت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي، مستعد لشراء الغاز من الجزائر في المستقبل القريب. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T12:59+0000

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أخبار الاتحاد الأوروبي

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الجزائر - سبوتنيك. وقالت سيمسون، في كلمة لها خلال منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال الطاقة، إن "أوروبا مستعدة لشراء الغاز من الجزائر في المستقبل المنظور"، مؤكدة أن الجزائر تمتلك فرصا للاستثمار في استكشافات الغاز.وأضافت أن حجم إمدادات الغاز من روسيا انخفضت خلال 7 أشهر فقط من 41% إلى 7.5%، لافتة إلى أن الجزائر تمتلك فرصة لتلعب دورا في توفير إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.وأشارت سيمسون إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم العون إلى الجزائر، لاستغلال قدراتها في مجال الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أن "المنتدى يمثل فرصة هامة لتعزيز التقارب والتكامل بين الهيئات المعنية الرئيسية، ومختلف الفاعلين على الضفتين، ولكونها تعد حجر الزاوية في هذه الشراكة، حيث يتوجب علينا العمل على إنجاح الانتقال الطاقوي بطريقة عادلة ومنصفة".وأضاف عبد الرحمن: "ينبغي الإشارة إلى أن هذا الـمنتدى ينعقد فـي ظرف خاص يتسم بتطورات متعددة اقتصادية وجيوسياسية عموما، جعلت مسألة الطاقة تحتل الصدارة على الساحة الدولية بصفتها أحد المحركات الرئيسية لتنمية اقتصاديات البلدان".واعتبر رئيس الوزراء الجزائري، أن الوضع الحالي أدى إلى السعي إلى ضمان تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الـقدرة التنافسية والاقتصادية.وفي وقت سابق من الشهر المنصرم، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء اعتماده بشكل سريع على الغاز الروسي ووضع خطط طوارئ لمواجهة أزمة الغاز.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا، التي تعتبر المورد الرئيسي للغاز للدول الأوروبية.

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