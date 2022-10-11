https://sputnikarabic.ae/20221011/السلطات-الروسية-تدرج-شركة-ميتا-إلى-قائمة-الإرهابيين-والمتطرفين-1068884356.html
السلطات الروسية تدرج شركة "ميتا" على قائمة الإرهابيين والمتطرفين
السلطات الروسية تدرج شركة "ميتا" على قائمة الإرهابيين والمتطرفين
أدرجت هيئة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، شركة "ميتا" (نشاط الشركة محظور في روسيا باعتباره متطرفا) إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:35+0000
2022-10-11T11:35+0000
2022-10-11T12:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "يتم إدراج منصة "ميتا" (المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام) إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين".وفي 11 مارس/آذار الماضي طالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" الأمريكية منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.ووقتها، قالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".وسبق أن فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا" التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان "فيسبوك" و"إنستغرام" قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وأندي ستون.وفي الرابع من مارس الماضي، قررت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام حجب شبكة "فيسبوك" في روسيا بشكل كامل، في خطوة جوابية على حظر "ميتا" حسابات "سبوتنيك" وRT في أوروبا.وجاء في بيان عن الخدمة أنه "تم في 4 مارس 2022 حظر الوصول إلى شبكة "فيسبوك" على أراضي روسيا الاتحادية".
https://sputnikarabic.ae/20220311/الادعاء-العام-في-روسيا-يطلب-من-المحكمة-اعتبار-شركة-ميتا-متطرفة-وحظر-أنشطتها-في-روسيا--1059763297.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
السلطات الروسية تدرج شركة "ميتا" على قائمة الإرهابيين والمتطرفين
11:35 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
أدرجت هيئة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، شركة "ميتا" (نشاط الشركة محظور في روسيا باعتباره متطرفا) إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت الهيئة في بيان: "يتم إدراج منصة "ميتا" (المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام) إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين".
وفي 11 مارس/آذار الماضي طالب مكتب المدعي العام الروسي
من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" الأمريكية منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.
ووقتها، قالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
وسبق أن فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا" التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان "فيسبوك" و"إنستغرام" قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتًا الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وأندي ستون.
وفي الرابع من مارس الماضي، قررت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام حجب شبكة "فيسبوك" في روسيا بشكل كامل، في خطوة جوابية على حظر "ميتا" حسابات "سبوتنيك" وRT في أوروبا.
وجاء في بيان عن الخدمة أنه "تم في 4 مارس 2022 حظر الوصول إلى شبكة "فيسبوك" على أراضي روسيا الاتحادية".