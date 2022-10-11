https://sputnikarabic.ae/20221011/المخابرات-العراقية-تحرر-فتاة-إيزيدية-اختطفت-عام-2014-1068906077.html
المخابرات العراقية تحرر فتاة إيزيدية اختطفت عام 2014
المخابرات العراقية تحرر فتاة إيزيدية اختطفت عام 2014
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تحرير فتاة إيزيدية اختطفت عام 2014 على يد أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T16:45+0000
2022-10-11T16:45+0000
2022-10-11T16:45+0000
العراق
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وجاء في بيان الخلية أن "جهاز المخابرات الوطني تمكن من إرجاع إحدى الفتيات الإيزيديات المختطفات في عام 2014 من أطراف مدينة الحسكة السورية".وقالت الخلية في بيانها إن "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا لملف الإيزيديات المختطفات لدى عصابة داعش الإرهابية".وأضافت: حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة نفذ الشجعان في جهاز المخابرات الوطني عملية نوعية من خلال فريق مختص وبمساندة قيادة العمليات المشتركة، تمكن من خلالها من تحديد مكان إحدى الفتيات الإيزيديات المختطفات في عام 2014 بأطراف مدينة الحسكة السورية".وتابع البيان: "حيث شرع الغيارى في هذا الجهاز المهني بوضع خطة خاصة لسحبها بشكل هادئ من الأسرة التي تتواجد لديهم، وعملت على نقلها على مراحل قرب الحدود العراقية، حيث تم نقلها إلى داخل البلاد، وتسليمها إلى ذويها في قضاء سنجار".ولفتت البيان إلى أن "جهاز المخابرات الوطني تمكن خلال العام الحالي من استعادة 5 أشخاص مختطفين كانوا في الأراضي السورية، وتأمين تسليمهم إلى ذويهم".ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" صورا للفتاة المحررة وتبدو بصحة جيدة، وفي استقبالها مجموعة من الأشخاص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
المخابرات العراقية تحرر فتاة إيزيدية اختطفت عام 2014
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تحرير فتاة إيزيدية اختطفت عام 2014 على يد أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجاء في بيان الخلية أن "جهاز المخابرات الوطني تمكن من إرجاع إحدى الفتيات الإيزيديات
المختطفات في عام 2014 من أطراف مدينة الحسكة السورية".
وقالت الخلية في بيانها إن "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا لملف الإيزيديات المختطفات لدى عصابة داعش الإرهابية".
وأضافت: حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة نفذ الشجعان في جهاز المخابرات الوطني عملية نوعية من خلال فريق مختص وبمساندة قيادة العمليات المشتركة، تمكن من خلالها من تحديد مكان إحدى الفتيات الإيزيديات المختطفات في عام 2014 بأطراف مدينة الحسكة السورية".
وتابع البيان: "حيث شرع الغيارى في هذا الجهاز المهني بوضع خطة خاصة لسحبها بشكل هادئ من الأسرة التي تتواجد لديهم، وعملت على نقلها على مراحل قرب الحدود العراقية، حيث تم نقلها إلى داخل البلاد، وتسليمها إلى ذويها في قضاء سنجار".
ولفتت البيان إلى أن "جهاز المخابرات الوطني تمكن خلال العام الحالي من استعادة 5 أشخاص مختطفين كانوا في الأراضي السورية، وتأمين تسليمهم إلى ذويهم".
ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع"
صورا للفتاة المحررة وتبدو بصحة جيدة، وفي استقبالها مجموعة من الأشخاص.