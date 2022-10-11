https://sputnikarabic.ae/20221011/بوتين-يشير-خلال-لقائه-مع-غروسي--إلى-وجود-تسييس-فيما-يتعلق-بالأنشطة-النووية-1068902750.html

بوتين يشير خلال لقائه مع غروسي إلى وجود تسييس فيما يتعلق بالأنشطة النووية

بوتين يشير خلال لقائه مع غروسي إلى وجود تسييس فيما يتعلق بالأنشطة النووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو دأبت على دعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعلق أهمية كبيرة على عملها حتى يومنا هذا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T15:28+0000

2022-10-11T15:28+0000

2022-10-11T15:28+0000

روسيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أخبار أوكرانيا

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وقال بوتين في لقاء مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، في سانت بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء، "السيد المدير العام المحترم، يسعدني جدًا أن أرحب بكم في سانت بطرسبورغ في روسيا. منذ إنشاء الوكالة، لم تدعم روسيا دائما الوكالة فحسب، بل وقفت أيضا على أصولها منذ عام 1957، ودائما دعمت عمل الوكالة. نحن نتصرف بنشاط في إطار الوكالة واليوم نولي أهمية كبيرة للقضية، التي تكرس الوكالة نفسها من أجلها، وأنت كرئيس تنفيذي، تكرس حياتك".وأضاف بوتين أن هناك الآن عناصر من التسييس الخطير المفرط لما يرتبط بالنشاط النووي، ويجب تقليص هذا الخطاب، "بالطبع، نرى اليوم أن هناك عناصر من التسييس الخطير المفرط لكل ما يتعلق بالنشاط النووي. يحدونا أمل كبير في أن نتمكن بجهودكم من تقليل الخطاب في هذا الصدد، وتحقيق في هذا المجال من نشاطنا وتعاوننا الحالة الطبيعية، على الرغم من كل الاضطرابات والعمليات المعقدة التي تحدث على المسرح العالمي".

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روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار أوكرانيا