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https://sputnikarabic.ae/20221011/دراسة-توضح-علاقة-تلوث-الهواء-بالأمراض-الخطيرة-التي-تصيب-الإنسان-1068903820.html
دراسة توضح علاقة تلوث الهواء بالأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان
دراسة توضح علاقة تلوث الهواء بالأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان
كشفت دراسة حديثة في الصين أن تلوث الهواء مرتبط بتعرض الكثير من الأشخاص لأمراض صحية خطيرة. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T15:45+0000
2022-10-11T15:45+0000
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ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Neurology"، أن "المستويات المرتفعة من تلوث الهواء مرتبطة بزيادة مخاطر الانتقال من الصحة إلى السكتة الدماغية الأولى، وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة".وشملت الدراسة 318752 شخصا بمتوسط ​​عمر 56 عاما. ولم يكن للمشاركين تاريخ من السكتة الدماغية أو أمراض القلب في بداية الدراسة.ونظر الباحثون في تعرض الأشخاص لتلوث الهواء بناء على المكان الذي عاشوا فيه في بداية الدراسة. وتمت متابعة المشاركين لمدة 12 عاما في المتوسط.وكشفت الدراسة أنه خلال ذلك الوقت، أصيب 5967 شخصا بسكتة دماغية. ومن بين هؤلاء، أصيب 2985 شخصا بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتوفي 1020 شخصا في وقت لاحق.وأوضحت الدراسة أن المعرضين لمستويات عالية من تلوث الهواء كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أولى أو بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة أكثر من الذين لم يتعرضوا لمستويات عالية من التلوث.وذكر الباحثون أنه هناك حاجة إلى مزيد من البحث، ولكن من الممكن أن يؤدي تقليل التعرض لمستويات عالية من تلوث الهواء دورا في الحد من تطور السكتة الدماغية. ونصحت الدراسة الناس بتقليل تعرضهم لتلوث الهواء من خلال البقاء في منازلهم في أيام التلوث الشديدة، وتقليل التمارين في الهواء الطلق، وارتداء الأقنعة لتصفية الجسيمات واستخدام أجهزة تنقية الهواء.كما أشارت الدراسة إلى أن النتائج لا تثبت أن تلوث الهواء يسبب أمراض خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، بل تظهر ارتباطا فقط.
https://sputnikarabic.ae/20220518/دراسة-حديثة-تلوث-الهواء-تسبب-في-وفاة-9-ملايين-شخص-في-2019-1062396631.html
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منوعات, الصحة, مجتمع
منوعات, الصحة, مجتمع

دراسة توضح علاقة تلوث الهواء بالأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان

15:45 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZحريق هائل في مصنع كيميائي شمال غرب فرنسا وتحذير من خطر تلوث نهر السين 26 سبتمبر 2019
حريق هائل في مصنع كيميائي شمال غرب فرنسا وتحذير من خطر تلوث نهر السين 26 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZ
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كشفت دراسة حديثة في الصين أن تلوث الهواء مرتبط بتعرض الكثير من الأشخاص لأمراض صحية خطيرة.
ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Neurology"، أن "المستويات المرتفعة من تلوث الهواء مرتبطة بزيادة مخاطر الانتقال من الصحة إلى السكتة الدماغية الأولى، وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة".
وشملت الدراسة 318752 شخصا بمتوسط ​​عمر 56 عاما. ولم يكن للمشاركين تاريخ من السكتة الدماغية أو أمراض القلب في بداية الدراسة.
ونظر الباحثون في تعرض الأشخاص لتلوث الهواء بناء على المكان الذي عاشوا فيه في بداية الدراسة. وتمت متابعة المشاركين لمدة 12 عاما في المتوسط.
وكشفت الدراسة أنه خلال ذلك الوقت، أصيب 5967 شخصا بسكتة دماغية. ومن بين هؤلاء، أصيب 2985 شخصا بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتوفي 1020 شخصا في وقت لاحق.
وأوضحت الدراسة أن المعرضين لمستويات عالية من تلوث الهواء كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أولى أو بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة أكثر من الذين لم يتعرضوا لمستويات عالية من التلوث.
زائر سيسر من أمام المرايا في منشأة منحوتات المرايا تعكس مساحة خضراء قريبة منه، في حديقة عامة تم تحويلها من منطقة صناعية سابقة، في يوم تشهد مستويات عالية من تلوث الهواء في بكين، 18 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
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وذكر الباحثون أنه هناك حاجة إلى مزيد من البحث، ولكن من الممكن أن يؤدي تقليل التعرض لمستويات عالية من تلوث الهواء دورا في الحد من تطور السكتة الدماغية.
ونصحت الدراسة الناس بتقليل تعرضهم لتلوث الهواء من خلال البقاء في منازلهم في أيام التلوث الشديدة، وتقليل التمارين في الهواء الطلق، وارتداء الأقنعة لتصفية الجسيمات واستخدام أجهزة تنقية الهواء.
كما أشارت الدراسة إلى أن النتائج لا تثبت أن تلوث الهواء يسبب أمراض خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة، بل تظهر ارتباطا فقط.
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