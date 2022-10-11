https://sputnikarabic.ae/20221011/صافرات-الإنذار-تدوي-من-جديد-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1068869418.html
صافرات الإنذار تدوي من جديد في جميع أنحاء أوكرانيا
صافرات الإنذار تدوي من جديد في جميع أنحاء أوكرانيا
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T06:11+0000
2022-10-11T06:11+0000
2022-10-11T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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ذكرت صحيفة "سترانا.أو" الأوكرانية أنه "مرة أخرى، دوت صافرات الإنذار على أراضي أوكرانيا بأكملها". كما أبلغت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مقاطعتي أوديسا وفينيتسا. وقال رئيس إدارة فينيتسا الإقليمية، سيرغي بورزوف، إنه تم تسجيل انفجارات في المنطقة اليوم الثلاثاء. وكتب على قناته في "تلغرام": "هناك ضربات في منطقة فينيتسا. جميع الخدمات تعمل". وأضاف بورزوف أن ضربات بطائرات مسيرة نُفذت في محطات الطاقة الحرارية في لاديزينسكا في مقاطعة فينيتسا. ومع ذلك، بعد مرور بعض الوقت، قام بإزالة المعلومات حول الهجمات على محطات الطاقة الحرارية من قناة "تلغرام" الخاصة به، تاركًا فقط رسالة حول "الضربات" دون تحديد المواقع.كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات في كييف، ووفقًا للبيانات الأولية، فقد تم الإعلان عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. كما أُعلن عن انفجارات في روفنو وكريفوي روغ ونيكولايف وزابوروجيه وأوتشاكوف وجيتومير.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام عن حالة تأهب جوي في عدد من مقاطعات أوكرانيا، بما في ذلك مناطق كييف، وتشيرنيغوف، وفينيتسا، وأوديسا، وسومي، ودنيبروبيتروفسك ومناطق أخرى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صافرات الإنذار تدوي من جديد في جميع أنحاء أوكرانيا
06:11 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 06:54 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا.
ذكرت صحيفة "سترانا.أو" الأوكرانية أنه "مرة أخرى، دوت صافرات الإنذار على أراضي أوكرانيا بأكملها".
كما أبلغت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مقاطعتي أوديسا وفينيتسا.
وقال رئيس إدارة فينيتسا الإقليمية، سيرغي بورزوف، إنه تم تسجيل انفجارات في المنطقة اليوم الثلاثاء.
وكتب على قناته في "تلغرام": "هناك ضربات في منطقة فينيتسا. جميع الخدمات تعمل".
وأضاف بورزوف أن ضربات بطائرات مسيرة نُفذت في محطات الطاقة الحرارية في لاديزينسكا في مقاطعة فينيتسا. ومع ذلك، بعد مرور بعض الوقت، قام بإزالة المعلومات حول الهجمات على محطات الطاقة الحرارية من قناة "تلغرام" الخاصة به، تاركًا فقط رسالة حول "الضربات" دون تحديد المواقع.
كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات في كييف، ووفقًا للبيانات الأولية، فقد تم الإعلان عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. كما أُعلن عن انفجارات في روفنو وكريفوي روغ ونيكولايف وزابوروجيه وأوتشاكوف وجيتومير.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام عن حالة تأهب جوي في عدد من مقاطعات أوكرانيا، بما في ذلك مناطق كييف، وتشيرنيغوف، وفينيتسا، وأوديسا، وسومي، ودنيبروبيتروفسك ومناطق أخرى.