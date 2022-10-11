https://sputnikarabic.ae/20221011/صندوق-النقد-الدولي-يكشف-عن-توقعاته-بشأن-الاقتصاد-الروسي-1068896958.html

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعاته بشأن الاقتصاد الروسي

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعاته بشأن الاقتصاد الروسي

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته بشأن الاقتصاد الروسي في الفترة المقبلة. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T14:27+0000

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2022-10-11T14:27+0000

روسيا

صندوق النقد الدولي

اقتصاد

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واشنطن – سبوتنيك. ذكر الصندوق في تقرير شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنه حسّن مرة أخرى من توقعاته حول الاقتصاد الروسي.وأوضح الصندوق أنه يتوقع انخفاضاً بمستوى 3.4 بالمئة بدلاً من 6 بالمئة، وفي عام 2023 يتوقع انخفاضاً 2.3 بالمئة بدلاً من 3.5 وذلك في تقرير شهر يوليو/ تموز.ويتوقع خبراء الصندوق مستوى التضخم المالي في عام 2022 عند مستوى 13.8 بالمئة مع انخفاض حتى 5 بالمئة في عام 2023، وسيبلغ مستوى البطالة 4 بالمئة و4.3 بالمئة في العامين.وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ2.9 بالمئة في عام 2022 وبـ0.8 بالمئة في عام 2023.ووفقاً لوزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، ستتغلب روسيا على تباطؤ الاقتصاد في عام 2024 لتبدأ النمو على حساب الطلب الداخلي.وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الخميس الماضي، بأن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة.وأكد أن موسكو اتخذت إجراءات لتحييد تأثير العقوبات ونجحت في ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20221006/ميشوستين-الاقتصاد-الروسي-أثبت-قدرته-على-التكيف-مع-التحديات-في-ظل-العقوبات-1068686804.html

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