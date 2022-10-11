عربي
https://sputnikarabic.ae/20221011/كيليان-إمبابي-سيرحل-عن-باريس-سان-جيرمان-في-يناير-بسبب-الخيانة-1068905789.html
كيليان إمبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان في يناير بسبب "الخيانة"
كيليان إمبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان في يناير بسبب "الخيانة"
ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان إمبابي، سيرحل عن فريق "باريس سان جيرمان"، في يناير/ كانون الثاني المقبل. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T16:34+0000
2022-10-11T16:45+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062508649_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_903d1476c0902f66cc79bcfe90dfcba4.jpg
وقالت الصحيفة إن إمبابي شعر بالخيانة من قبل إدارة النادي ورئيسه ناصر الخليفي، وكذلك من ممول الفريق، قطر، إذ يرى أن الوعود التي قطعت له قبل تجديد العقد لم يتم الالتزام بها، خصوصا فيما يتعلق بالانتقالات الصيفية، وموقعه على أرض الملعب.وكان المهاجم قد مدد ثلاث سنوات مع الفريق الباريسي يوم 21 مايو/ أيار الماضي، وفق عقد يلزمه بسنتين ثابتتين وسنة اختيارية يمكن أن يرفضها.وكان نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي، أعلن تجديد عقد إمبابي لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن اللاعب وقّع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.من جانبه، كشف إمبابي، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض "ريال مدريد" الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال إمبابي، في مؤتمر صحفي: "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".
https://sputnikarabic.ae/20220625/-مبابي-يكشف-أحلامه-مع-باريس-سان-جيرمان-في-الموسم-الكروي-المقبل-1064185282.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062508649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_52fd89143144e40850ecbe963ef2ce3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

كيليان إمبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان في يناير بسبب "الخيانة"

16:34 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 11.10.2022)
© AFP 2022 / FRANCK FIFEالفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان إمبابي، سيرحل عن فريق "باريس سان جيرمان"، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت الصحيفة إن إمبابي شعر بالخيانة من قبل إدارة النادي ورئيسه ناصر الخليفي، وكذلك من ممول الفريق، قطر، إذ يرى أن الوعود التي قطعت له قبل تجديد العقد لم يتم الالتزام بها، خصوصا فيما يتعلق بالانتقالات الصيفية، وموقعه على أرض الملعب.
وكان المهاجم قد مدد ثلاث سنوات مع الفريق الباريسي يوم 21 مايو/ أيار الماضي، وفق عقد يلزمه بسنتين ثابتتين وسنة اختيارية يمكن أن يرفضها.
نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
مبابي يكشف أحلامه مع باريس سان جيرمان في الموسم الكروي المقبل
25 يونيو, 11:09 GMT
وكان نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي، أعلن تجديد عقد إمبابي لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن اللاعب وقّع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
من جانبه، كشف إمبابي، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض "ريال مدريد" الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال إمبابي، في مؤتمر صحفي: "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала