https://sputnikarabic.ae/20221011/كيليان-إمبابي-سيرحل-عن-باريس-سان-جيرمان-في-يناير-بسبب-الخيانة-1068905789.html
كيليان إمبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان في يناير بسبب "الخيانة"
كيليان إمبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان في يناير بسبب "الخيانة"
ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان إمبابي، سيرحل عن فريق "باريس سان جيرمان"، في يناير/ كانون الثاني المقبل. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T16:34+0000
2022-10-11T16:34+0000
2022-10-11T16:45+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062508649_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_903d1476c0902f66cc79bcfe90dfcba4.jpg
وقالت الصحيفة إن إمبابي شعر بالخيانة من قبل إدارة النادي ورئيسه ناصر الخليفي، وكذلك من ممول الفريق، قطر، إذ يرى أن الوعود التي قطعت له قبل تجديد العقد لم يتم الالتزام بها، خصوصا فيما يتعلق بالانتقالات الصيفية، وموقعه على أرض الملعب.وكان المهاجم قد مدد ثلاث سنوات مع الفريق الباريسي يوم 21 مايو/ أيار الماضي، وفق عقد يلزمه بسنتين ثابتتين وسنة اختيارية يمكن أن يرفضها.وكان نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي، أعلن تجديد عقد إمبابي لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن اللاعب وقّع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.من جانبه، كشف إمبابي، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض "ريال مدريد" الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال إمبابي، في مؤتمر صحفي: "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".
https://sputnikarabic.ae/20220625/-مبابي-يكشف-أحلامه-مع-باريس-سان-جيرمان-في-الموسم-الكروي-المقبل-1064185282.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062508649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_52fd89143144e40850ecbe963ef2ce3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
كيليان إمبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان في يناير بسبب "الخيانة"
16:34 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن النجم الفرنسي كيليان إمبابي، سيرحل عن فريق "باريس سان جيرمان"، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت الصحيفة
إن إمبابي شعر بالخيانة من قبل إدارة النادي ورئيسه ناصر الخليفي، وكذلك من ممول الفريق، قطر، إذ يرى أن الوعود التي قطعت له قبل تجديد العقد لم يتم الالتزام بها، خصوصا فيما يتعلق بالانتقالات الصيفية، وموقعه على أرض الملعب.
وكان المهاجم قد مدد ثلاث سنوات مع الفريق الباريسي يوم 21 مايو/ أيار الماضي، وفق عقد يلزمه بسنتين ثابتتين وسنة اختيارية يمكن أن يرفضها.
وكان نادي "باريس سان جرمان" الفرنسي، أعلن تجديد عقد إمبابي
لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن اللاعب وقّع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
من جانبه، كشف إمبابي، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض "ريال مدريد" الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال إمبابي، في مؤتمر صحفي
: "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".