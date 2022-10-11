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أمريكا تقول إنها بحاجة إلى إعادة تقييم العلاقات مع السعودية بما في ذلك مبيعات الأسلحة
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221011/مرافق-البنية-التحتية-التي-تم-استهدافها-في-أوكرانيا-1068885871.html
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا
يقدم الإنفوجراف التالي مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:09+0000
2022-10-11T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, وسائط متعددة, инфографика, انفوجرافيك
أخبار أوكرانيا, وسائط متعددة, инфографика, انفوجرافيك

مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا

12:09 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 11.10.2022)
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يقدم الإنفوجراف التالي مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا بتاريخ 11 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا بتاريخ 11 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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