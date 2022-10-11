https://sputnikarabic.ae/20221011/مرافق-البنية-التحتية-التي-تم-استهدافها-في-أوكرانيا-1068885871.html
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا
يقدم الإنفوجراف التالي مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:09+0000
2022-10-11T12:09+0000
2022-10-11T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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2022
الأخبار
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سبوتنيك عربي
أخبار أوكرانيا, وسائط متعددة, инфографика, انفوجرافيك
أخبار أوكرانيا, وسائط متعددة, инфографика, انفوجرافيك
مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا
12:09 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 11.10.2022)
يقدم الإنفوجراف التالي مرافق البنية التحتية التي تم استهدافها في أوكرانيا بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.