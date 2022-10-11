مزارع فلسطيني يكتشف كنزا أثريا يعود للعهد البيزنطي في غزة... صور
08:30 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatمزارع فلسطيني يكتشف كنز أثرى يعود للعهد البيزنطي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
عثر المزارع الفلسطيني سليمان النباهين على كنز أثري أثناء زراعته لشجر الزيتون في أرضه الواقعة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.
ويضم الاكتشاف أرضيات فسيفسائية تؤرخ للعهد البيزنطي عليها أشكال مجموعة من الطيور الملونة والحيوانات الأخرى.
وكان المزارع، النباهين، يقوم كعادته في زراعة شجر الزيتون حيث اصطدمت مجرفته بأرضية صلبة، وعلى مدى 3 أشهر من الحفر ظهرت الأرضيات الفسيفسائية الجميلة.
© Sputnik . Ajwad Jradatمزارع فلسطيني يكتشف كنز أثرى يعود للعهد البيزنطي في غزة
مزارع فلسطيني يكتشف كنز أثرى يعود للعهد البيزنطي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال النباهين لوكالة "سبوتنيك ": "حاولت معرفة سبب عدم ثبات أشجار الزيتون بعد غرسها، فلم تثبت الجذور في التربة بالشكل الطبيعي، فقمت بالحفر لمسافة أكبر واكتشفت الأرضيات الفسيفسائية، وبعد ذلك أبلغت سلطة الآثار لتقوم بالتنقيب عن الأرضيات وتحدد عمرها وأهميتها التاريخية".
وفي تصريح لوزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، قالت: "إنَّ الكشف الأوّلي لهذا الموقع الأثري أثبت وجود أرضيات فسيفسائية تضم أيقونات لحيوانات تؤرخ للعصر البيزنطي، ورسوما تُجسّد الحياة الاجتماعية آنذاك"، وقد باشر المختصون منذ أيام قليلة في التنقيب في الموقع، واكتشفوا مجموعة أخرى من الأرضيات ذات الأشكال الهندسية وبعض المعالم والشواهد العمرانية للجدران الأثرية، وتم العثور على "مقتنيات فخارية وقوارير زجاجية في مكان البحث".
© Sputnik . Ajwad Jradatمزارع فلسطيني يكتشف كنز أثرى يعود للعهد البيزنطي في غزة
مزارع فلسطيني يكتشف كنز أثرى يعود للعهد البيزنطي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتعدّ مدينة غزة من المدن القديمة على مستوى العالم، وخضعت لحكم الفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيين والمسلمين، ولهذا تعدّ غنية بالآثار إذ كانت موقعاً تجارياً مهما للحضارات القديمة، وتشكل قضايا الآثار موضوعات سياسية في فلسطين، ترتبط بمدى الجذور التاريخية الممتدة للشعب الفلسطيني فوق أرضه.