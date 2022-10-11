https://sputnikarabic.ae/20221011/مسؤول-لبناني-يقول-إن-حزب-الله-أعطى-الضوء-الأخضر-لاتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1068882816.html
مسؤول لبناني يقول إن "حزب الله" أعطى الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
مسؤول لبناني يقول إن "حزب الله" أعطى الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله اللبناني أعطى الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:09+0000
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ونقلت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، عن مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية وآخر مقرب من "حزب الله" اللبناني، قولهما إن "الحزب وافق على بنود الاتفاق وتعتبر المفاوضات انتهت"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، "أنها تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".وأعربت عن أملها أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الرئيس ميشال عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان، وقال إنه سيقوي إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها.وكان لبنان قد أبدى ملاحظات على صيغة سابقة للاتفاق المحتمل مع إسرائيل، والذي تسلمه من الوسيط الأمريكي، فيما قام الأخير بنقل الملاحظات للجانب الإسرائيلي، قبل تقديم الصيغة النهائية اليوم إلى لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20221011/لابيد-توصلنا-إلى-اتفاق-تاريخي-مع-لبنان-سيضخ-المليارات-في-الاقتصاد-الإسرائيلي-1068877124.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
مسؤول لبناني يقول إن "حزب الله" أعطى الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
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كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله اللبناني أعطى الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة".
ونقلت إذاعة
"مونت كارلو" الفرنسية، عن مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية وآخر مقرب من "حزب الله" اللبناني، قولهما إن "الحزب وافق على بنود الاتفاق وتعتبر المفاوضات انتهت"، دون المزيد من التفاصيل.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، "أنها تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة
الذي تقدم به الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".
وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
وأعربت عن أملها أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الرئيس ميشال عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان، وقال إنه سيقوي إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها
.
وكان لبنان قد أبدى ملاحظات على صيغة سابقة للاتفاق المحتمل مع إسرائيل، والذي تسلمه من الوسيط الأمريكي، فيما قام الأخير بنقل الملاحظات للجانب الإسرائيلي، قبل تقديم الصيغة النهائية اليوم إلى لبنان.