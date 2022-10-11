https://sputnikarabic.ae/20221011/الرئاسة-اللبنانية-تقول-إن-الصيغة-النهائية-للاتفاق-على-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-مرضية-1068875095.html

الرئاسة اللبنانية تقول إن الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية"

الرئاسة اللبنانية تقول إن الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية"

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء "أنها تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به الوسيط الأمريكي اموس... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T08:18+0000

2022-10-11T08:18+0000

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وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".وأعربت عن أملها أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الرئيس ​ميشال عون​ سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، قال إنه سلّم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود إلى الرئيس ميشال عون، مؤكدا أن الاتفاق "منصف" ويرضي الطرفين.وقال بوصعب الذي تسلم المسودة النهائية من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، إن "لبنان حصل على مطالبه لأنها محقة".وأضاف: "بدأ الرئيس عون عهده بإصدار مراسيم النفط، ونتمنى أن يختم عهده بالوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وسيقوم الرئيس عون بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد ​مجلس الأمن​ القومي الإسرائيلي أن "إسرائيل​ في طريقها إلى اتفاق تاريخي بشأن ​ترسيم الحدود البحرية​ مع ​لبنان​".ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "جميع مطالب إسرائيل بشأن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تمت تلبيتها"، مضيفا: "نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان".وكان لبنان قد أبدى ملاحظات على صيغة سابقة للاتفاق المحتمل مع إسرائيل، والذي تسلمه من الوسيط الأمريكي، فيما قام الأخير بنقل الملاحظات للجانب الإسرائيلي، قبل تقديم الصيغة النهائية اليوم إلى لبنان.ولم يعلق "حزب الله" رسميًا على التقدم في المفاوضات، لكن من المتوقع أن يتحدث الأمين العام للمنظمة حسن نصر الله عن الموضوع.في خطاب سيلقيه مساء اليوم، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.

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