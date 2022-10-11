الرئاسة اللبنانية تقول إن الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية"
08:18 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 08:30 GMT 11.10.2022)
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يتبع
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء "أنها تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".
وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 11, 2022
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 11, 2022
وأعربت عن أملها أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الرئيس ميشال عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: نأمل ان يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 11, 2022
وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، قال إنه سلّم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود إلى الرئيس ميشال عون، مؤكدا أن الاتفاق "منصف" ويرضي الطرفين.
وقال بوصعب الذي تسلم المسودة النهائية من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، إن "لبنان حصل على مطالبه لأنها محقة".
وأضاف: "بدأ الرئيس عون عهده بإصدار مراسيم النفط، ونتمنى أن يختم عهده بالوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وسيقوم الرئيس عون بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن "إسرائيل في طريقها إلى اتفاق تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "جميع مطالب إسرائيل بشأن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تمت تلبيتها"، مضيفا: "نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان".
وكان لبنان قد أبدى ملاحظات على صيغة سابقة للاتفاق المحتمل مع إسرائيل، والذي تسلمه من الوسيط الأمريكي، فيما قام الأخير بنقل الملاحظات للجانب الإسرائيلي، قبل تقديم الصيغة النهائية اليوم إلى لبنان.
ولم يعلق "حزب الله" رسميًا على التقدم في المفاوضات، لكن من المتوقع أن يتحدث الأمين العام للمنظمة حسن نصر الله عن الموضوع.في خطاب سيلقيه مساء اليوم، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.