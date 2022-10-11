https://sputnikarabic.ae/20221011/موسكالكوفا-تطلب-من-المنظمات-الدولية-التحقيق-في-عمليات-الإعدام-بالقرب-من-كوبيانسك-1068879910.html
موسكالكوفا تطلب من المنظمات الدولية التحقيق في عمليات الإعدام بالقرب من كوبيانسك
موسكالكوفا تطلب من المنظمات الدولية التحقيق في عمليات الإعدام بالقرب من كوبيانسك
طلبت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان التحقيق في إعدام سكان بالقرب... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T10:11+0000
2022-10-11T10:11+0000
2022-10-11T10:11+0000
روسيا
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وكتبت على "تلغرام": "بصفتي مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، أطلب من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إجراء تحقيق شامل في هذا الحدث".كما حثت على الانتباه إلى حقيقة أن الشبكة تتحدث عن "تمثيل من الجانب الأوكراني".وأضافت موسكالكوفا: "سواء كان هذا (تمثيل) أم لا، يجب أن يظهر تحقيق محايد، لأنه حتى التلميح إلى الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين لا يمكن تركه دون اهتمام جميع المعنيين بحماية حقوق وحريات الإنسان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكالكوفا تطلب من المنظمات الدولية التحقيق في عمليات الإعدام بالقرب من كوبيانسك
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طلبت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان التحقيق في إعدام سكان بالقرب من كوبيانسك.
وكتبت على "تلغرام": "بصفتي مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، أطلب من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إجراء تحقيق شامل في هذا الحدث".
كما حثت على الانتباه إلى حقيقة أن الشبكة تتحدث عن "تمثيل من الجانب الأوكراني".
وأضافت موسكالكوفا: "سواء كان هذا (تمثيل) أم لا، يجب أن يظهر تحقيق محايد، لأنه حتى التلميح إلى الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين لا يمكن تركه دون اهتمام جميع المعنيين بحماية حقوق وحريات الإنسان".