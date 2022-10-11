https://sputnikarabic.ae/20221011/نائبة-بايدن-تطالب-بعدم-تجريم-تدخين-الحشيش-فيديو-1068885746.html
نائبة بايدن تطالب بعدم تجريم تدخين الحشيش... فيديو
نائبة بايدن تطالب بعدم تجريم تدخين الحشيش... فيديو
طالبت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالعفو عن الأشخاص الذين بحوزتهم مخدر الماريجوانا، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية لها تعرض في وقت متأخر من... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:03+0000
2022-10-11T12:03+0000
2022-10-11T12:03+0000
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وقالت في مقابلة مع برنامج المذيع الأمريكي، سيث مايرز، أمس الاثنين: "إنني أؤمن بقوة وأعتقد أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أنه لا ينبغي سجن من يدخن الحشيش"، لتلقى تصفيقا من الجمهور الحاضر.وتأتي تصريحات كامالا هاريس بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي أنه سيعفو عن آلاف الأشخاص الذين أدينوا بحيازة الماريجوانا، وسيزيح العفو العقبات التي تعترض السكن والتوظيف بالنسبة للكثيرين ممن لديهم سجلات جنائية فيدرالية.وفيما أشارت نائبة بايدن لسيث مايرز خلال المقابلة التلفزيونية إلى أن البيت الأبيض سيواصل حث حكام الولايات الأمريكية على اتخاذ إجراءات، فقد شددت أيضا على أن الكونغرس الأمريكي يجب أن يعمل على إيجاد "نهج موحد" بشأن هذا المخدر.وقالت هاريس: "في النهاية كما هو الحال مع العديد من القضايا إذا تصرف الكونغرس، فهناك نهج موحد لهذه القضية والعديد من القضايا الأخرى، لكن الكونغرس بحاجة إلى اتخاذ إجراء".وتابعت نائبة بايدن لافتة إلى تبقي 29 يوما على انتخابات التجديد النصفي، ودعت الأمريكيين في هذا الصدد بالتصويت لكل من يدعو لعدم تجريم تدخين الماريجوانا.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يبطل تجريم الماريجوانا، لكنه قال إنه ليس من المنطقي سجن الناس بسبب عقار تم إضفاء الشرعية عليه في العديد من الولايات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
نائبة بايدن تطالب بعدم تجريم تدخين الحشيش... فيديو
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طالبت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالعفو عن الأشخاص الذين بحوزتهم مخدر الماريجوانا، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية لها تعرض في وقت متأخر من الليل، منذ توليها منصبها.
وقالت في مقابلة مع برنامج المذيع الأمريكي، سيث مايرز، أمس الاثنين: "إنني أؤمن بقوة وأعتقد أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أنه لا ينبغي سجن من يدخن الحشيش"، لتلقى تصفيقا من الجمهور الحاضر.
وتأتي تصريحات كامالا هاريس بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي أنه سيعفو عن آلاف الأشخاص الذين أدينوا بحيازة الماريجوانا، وسيزيح العفو العقبات التي تعترض السكن والتوظيف بالنسبة للكثيرين ممن لديهم سجلات جنائية فيدرالية.
وفيما أشارت نائبة بايدن
لسيث مايرز خلال المقابلة التلفزيونية إلى أن البيت الأبيض سيواصل حث حكام الولايات الأمريكية على اتخاذ إجراءات، فقد شددت أيضا على أن الكونغرس الأمريكي يجب أن يعمل على إيجاد "نهج موحد" بشأن هذا المخدر.
وقالت هاريس: "في النهاية كما هو الحال مع العديد من القضايا إذا تصرف الكونغرس، فهناك نهج موحد لهذه القضية والعديد من القضايا الأخرى، لكن الكونغرس بحاجة إلى اتخاذ إجراء".
وتابعت نائبة بايدن لافتة إلى تبقي 29 يوما على انتخابات التجديد النصفي
، ودعت الأمريكيين في هذا الصدد بالتصويت لكل من يدعو لعدم تجريم تدخين الماريجوانا.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يبطل تجريم الماريجوانا، لكنه قال إنه ليس من المنطقي سجن الناس بسبب عقار تم إضفاء الشرعية عليه في العديد من الولايات.