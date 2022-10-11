https://sputnikarabic.ae/20221011/نصر-الله-يؤكد-ضرورة-الاحتياط-لحين-توقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1068913992.html
نصر الله يؤكد ضرورة الاحتياط لحين توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
نصر الله يؤكد ضرورة الاحتياط لحين توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ضرورة انتظار الإعلان الرسمي من الرئاسة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T19:40+0000
2022-10-11T19:40+0000
2022-10-11T19:40+0000
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار حزب الله
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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في كلمة بثتها اليوم الثلاثاء، قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله".وقال نصر الله: "في ملف الترسيم نحن أمام ساعات حاسمة ونحن كشعب لبناني ننتظر إعلان الموقف الرسمي من الرئيس وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو".وتابع نصر الله "كلنا تابعنا خلال الأشهر والأسابيع الماضية التصريحات المتناقضة في كيان العدو والانقسامات الحادة والإهانات المتبادلة نحن لا نعلم ماذا يجري غدا وبعد غد، نحن يجب أن نحتاط لأن هناك من يمكن أن يغير رأيه في كل لحظة وكانت مفاوضات صعبة وعسيرة".وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين.ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا بالبحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الأردن-يشيد-باتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068908107.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله
نصر الله يؤكد ضرورة الاحتياط لحين توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل
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أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ضرورة انتظار الإعلان الرسمي من الرئاسة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، منوها لضرورة الاحتياط لحين التوقيع على الاتفاق.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في كلمة بثتها اليوم الثلاثاء، قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله".
وقال نصر الله: "في ملف الترسيم نحن أمام ساعات حاسمة ونحن كشعب لبناني ننتظر إعلان الموقف الرسمي من الرئيس وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو".
وأردف زعيم "حزب الله": "بالنسبة لنا نحن سننتظر المواقف الرسمية وأقول لكم إنه في اللحظة التي تذهب فيها الوفود لتوقع في الناقورة بعد أن يحصل هذا التوقيع نستطيع أن نقول هناك تفاهم حصل".
وتابع نصر الله "كلنا تابعنا خلال الأشهر والأسابيع الماضية التصريحات المتناقضة في كيان العدو والانقسامات الحادة والإهانات المتبادلة نحن لا نعلم ماذا يجري غدا وبعد غد، نحن يجب أن نحتاط لأن هناك من يمكن أن يغير رأيه في كل لحظة وكانت مفاوضات صعبة وعسيرة".
وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
في المقابل أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين.
ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا بالبحر المتوسط.