https://sputnikarabic.ae/20221011/الأردن-يشيد-باتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068908107.html
الأردن يشيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
الأردن يشيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
رحبت المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T17:56+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.وشدد المسؤول الأردني على أهمية الاتفاق، معتبرا أنه "سيمكن لبنان الاستفادة من حقول الغاز في البحر المتوسط".وقال مجالي إن الاتفاق سيساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار.وعبر مجالي عن دعم المملكة لكافة الخطوات التي تصب في مصلحة لبنان وتكرس أمنه واستقراره، مؤكدا وقوف بلاده بالكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة جميع التحديات.وأشاد بجهود الولايات المتحدة المتواصلة ودورها الكبير في التوصل لهذا الاتفاق.وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق اليوم أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين.ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا بالبحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221011/غانتس-مرحبا-بإعلان-عون-بشأن-الاتفاق-إسرائيل-تريد-لبنان-مزدهرا-1068884114.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, أخبار الأردن
الأردن يشيد باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
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رحبت المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء، بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية
الرسمية.
وشدد المسؤول الأردني على أهمية الاتفاق، معتبرا أنه "سيمكن لبنان الاستفادة من حقول الغاز في البحر المتوسط".
وقال مجالي إن الاتفاق سيساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار.
وعبر مجالي عن دعم المملكة لكافة الخطوات التي تصب في مصلحة لبنان وتكرس أمنه واستقراره، مؤكدا وقوف بلاده بالكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة جميع التحديات.
وأشاد بجهود الولايات المتحدة المتواصلة ودورها الكبير في التوصل لهذا الاتفاق.
وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق اليوم أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
في المقابل أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين.
ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا بالبحر المتوسط.