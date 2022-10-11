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https://sputnikarabic.ae/20221011/وزراء-الدفاع-في-الناتو-يقررون-زيادة-مخزون-أسلحة-الحلف-1068893832.html
وزراء الدفاع في الناتو يقررون زيادة مخزون أسلحة الحلف
وزراء الدفاع في الناتو يقررون زيادة مخزون أسلحة الحلف
صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عشية اجتماع وزراء دفاع دول الحلف يومي 12 و13 أكتوبر/ تشرين الأول في بروكسل أن وزراء... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T13:41+0000
2022-10-11T13:41+0000
الناتو
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وقال ستولتنبرغ: "في هذا الاجتماع الوزاري، سنتخذ قرارًا بزيادة مخزونات الذخيرة والمعدات"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الأوكراني سيشارك في اجتماع حول تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا.كما أكد أن الناتو سيتخذ إجراءات لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية للدول الأعضاء في الحلف خاصة عقب حادثة تفجير خطوط التيار الشمالي 1و2، محذرا من أن "أي هجوم ضد البنى التحتية للحلفاء سيواجه برد موحد".وأضاف أن دول الناتو ستزيد المساعدات العسكرية لأوكرانيا وستحافظ على دعمها حتى تتمكن من الاستمرار في الدفاع عن نفسها وتحرير الأراضي.
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وزراء الدفاع في الناتو يقررون زيادة مخزون أسلحة الحلف

13:41 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عشية اجتماع وزراء دفاع دول الحلف يومي 12 و13 أكتوبر/ تشرين الأول في بروكسل أن وزراء دفاع الناتو سيقررون زيادة مخزون أسلحة الحلف.
وقال ستولتنبرغ: "في هذا الاجتماع الوزاري، سنتخذ قرارًا بزيادة مخزونات الذخيرة والمعدات"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الأوكراني سيشارك في اجتماع حول تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
كما أكد أن الناتو سيتخذ إجراءات لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية للدول الأعضاء في الحلف خاصة عقب حادثة تفجير خطوط التيار الشمالي 1و2، محذرا من أن "أي هجوم ضد البنى التحتية للحلفاء سيواجه برد موحد".
وأضاف أن دول الناتو ستزيد المساعدات العسكرية لأوكرانيا وستحافظ على دعمها حتى تتمكن من الاستمرار في الدفاع عن نفسها وتحرير الأراضي.
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