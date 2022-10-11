https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-الخارجية-التركي-يؤكد-أن-لقاء-أردوغان-والأسد-غير-وارد-في-هذه-المرحلة-وينفي-وجود-أي-ضغط-من-روسيا-1068885091.html

وزير الخارجية التركي يؤكد أن لقاء أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة وينفي وجود أي ضغط من روسيا

وزير الخارجية التركي يؤكد أن لقاء أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة وينفي وجود أي ضغط من روسيا

استبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، "عقد لقاء في هذه المرحلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد". 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T11:53+0000

2022-10-11T11:53+0000

2022-10-11T11:53+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، خلال مقابلة أجراها مع قناة "تي. في. نت" التركية، إن "روسيا لا تضغط لعقد هذا اللقاء، وإنما تقدم فقط اقتراحات حول الأمر"، مضيفا أن "اللقاء بين أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق، أنه ليس من الوارد حاليًا أن يلتقي نظيره السوري بشار الأسد، وإن كان لا يستبعد حدوث ذلك في المستقبل.وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "لقائي مع الأسد في الوقت الحالي غير وارد ولكن لا أستبعد ذلك في المستقبل... من الممكن أن ألتقي الأسد في الوقت المناسب حسب الظروف في المستقبل".وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الشهر الماضي، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، مشددا على ضرورة أن يكون للمحادثات مع دمشق أهداف.وتعكس تلك التصريحات تخفيفا في الآونة الأخيرة في موقف أنقرة المعلن تجاه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد صراع استمر أكثر من عقد.

https://sputnikarabic.ae/20221006/أردوغان-يقول-إن-لقاءه-مع-الأسد-غير-وارد-حاليا-ولكنه-ليس-مستبعدا-في-المستقبل-1068709649.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان