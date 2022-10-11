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https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-الخارجية-التركي-يؤكد-أن-لقاء-أردوغان-والأسد-غير-وارد-في-هذه-المرحلة-وينفي-وجود-أي-ضغط-من-روسيا-1068885091.html
وزير الخارجية التركي يؤكد أن لقاء أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة وينفي وجود أي ضغط من روسيا
وزير الخارجية التركي يؤكد أن لقاء أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة وينفي وجود أي ضغط من روسيا
استبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، "عقد لقاء في هذه المرحلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:53+0000
2022-10-11T11:53+0000
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رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، خلال مقابلة أجراها مع قناة "تي. في. نت" التركية، إن "روسيا لا تضغط لعقد هذا اللقاء، وإنما تقدم فقط اقتراحات حول الأمر"، مضيفا أن "اللقاء بين أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق، أنه ليس من الوارد حاليًا أن يلتقي نظيره السوري بشار الأسد، وإن كان لا يستبعد حدوث ذلك في المستقبل.وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "لقائي مع الأسد في الوقت الحالي غير وارد ولكن لا أستبعد ذلك في المستقبل... من الممكن أن ألتقي الأسد في الوقت المناسب حسب الظروف في المستقبل".وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الشهر الماضي، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، مشددا على ضرورة أن يكون للمحادثات مع دمشق أهداف.وتعكس تلك التصريحات تخفيفا في الآونة الأخيرة في موقف أنقرة المعلن تجاه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد صراع استمر أكثر من عقد.
https://sputnikarabic.ae/20221006/أردوغان-يقول-إن-لقاءه-مع-الأسد-غير-وارد-حاليا-ولكنه-ليس-مستبعدا-في-المستقبل-1068709649.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان

وزير الخارجية التركي يؤكد أن لقاء أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة وينفي وجود أي ضغط من روسيا

11:53 GMT 11.10.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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استبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، "عقد لقاء في هذه المرحلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد".
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، خلال مقابلة أجراها مع قناة "تي. في. نت" التركية، إن "روسيا لا تضغط لعقد هذا اللقاء، وإنما تقدم فقط اقتراحات حول الأمر"، مضيفا أن "اللقاء بين أردوغان والأسد غير وارد في هذه المرحلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
أردوغان يقول إن لقاءه مع الأسد غير وارد حاليا ولكنه ليس مستبعدا في المستقبل
6 أكتوبر, 20:07 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق، أنه ليس من الوارد حاليًا أن يلتقي نظيره السوري بشار الأسد، وإن كان لا يستبعد حدوث ذلك في المستقبل.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "لقائي مع الأسد في الوقت الحالي غير وارد ولكن لا أستبعد ذلك في المستقبل... من الممكن أن ألتقي الأسد في الوقت المناسب حسب الظروف في المستقبل".
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الشهر الماضي، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، مشددا على ضرورة أن يكون للمحادثات مع دمشق أهداف.
وتعكس تلك التصريحات تخفيفا في الآونة الأخيرة في موقف أنقرة المعلن تجاه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد صراع استمر أكثر من عقد.
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