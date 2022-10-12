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https://sputnikarabic.ae/20221012/أرقام-صادمة-ومخيفة-حول-ارتفاع-معدل-الاضطرابات-النفسية--1068939922.html
أرقام صادمة ومخيفة حول ارتفاع معدل الاضطرابات النفسية
أرقام صادمة ومخيفة حول ارتفاع معدل الاضطرابات النفسية
ليست الحروب والنزاعات والمشاكل السياسية بين الدول والأمراض الفيروسية المبتكرة بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة وحدها من تقتل البشر، بل هناك أمراض نفسية وعصبية تقود... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T13:23+0000
2022-10-12T13:23+0000
راديو
صدى الحياة
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أرقام صادمة ومخيفة حول ارتفاع معدل الاضطرابات النفسية
أرقام صادمة ومخيفة حول ارتفاع معدل الاضطرابات النفسية
نتحدّث اليوم، في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن الاضطرابات النفسية وحالات الاكتئاب التي أصبحت مؤشرات الإصابة بها تثير القلق وتستدعي الوقوف على أسباب هذه الأمراض النفسية وسبل العلاج منها ونسلّط الضوء على ضرورة التعامل مع الصحة النفسية كأساس من أساسيات الصحة العامة للجسم لأن أي خلل نفسي يقود إلى خلل في بقية أعضاء الجسم.حول هذا الموضوع، قال الدكتور محند الشريف زيرم، طبيب جزائري مختص في علم النفس العيادي لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الدكتور محند الشريف إلى أنهالتفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, صدى الحياة, аудио
راديو, صدى الحياة, аудио

أرقام صادمة ومخيفة حول ارتفاع معدل الاضطرابات النفسية

13:23 GMT 12.10.2022
أرقام صادمة ومخيفة حول ارتفاع معدل الاضطرابات النفسية
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
ليست الحروب والنزاعات والمشاكل السياسية بين الدول والأمراض الفيروسية المبتكرة بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة وحدها من تقتل البشر، بل هناك أمراض نفسية وعصبية تقود المجتمعات إلى الموت الحتمي، لأن السلامة الجسدية والعقلية بالضرورة تندرج تحت السلامة النفسية أولا.
نتحدّث اليوم، في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن الاضطرابات النفسية وحالات الاكتئاب التي أصبحت مؤشرات الإصابة بها تثير القلق وتستدعي الوقوف على أسباب هذه الأمراض النفسية وسبل العلاج منها ونسلّط الضوء على ضرورة التعامل مع الصحة النفسية كأساس من أساسيات الصحة العامة للجسم لأن أي خلل نفسي يقود إلى خلل في بقية أعضاء الجسم.
حول هذا الموضوع، قال الدكتور محند الشريف زيرم، طبيب جزائري مختص في علم النفس العيادي لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ نفسية الفرد تتأثر بعدة عوامل، والعامل النفسي يحدد شخصية الإنسان منذ ولادته وماذا سيكون مستقبلا، وعلم النفس يدرس عدة مجالات في شخصية الإنسان منها، المجال الإنمائي للقدرات والوقائي والعلاجي، وفكرة الذهاب لطبيب نفسي للعلاج في المجتمعات العربية بالأخص، هناك نوع من التخلف في هذا الجانب إذا أن أي شخص يريد زيارة طبيب نفسي يُرى كأنه "مريض أو شاذ او مجنون"، وهذا غير صحيح فكل إنسان هو بحاجة لمختص نفساني منذ المراهقة والرشد وحتى ما يسمى حديثا بعلم النفس لكبار السن، لأنه هناك اضطرابات تظهر في أعمار معينة".
وأشار الدكتور محند الشريف إلى أنه

"في وقتنا الحالي أصبح كل من هبّ ودبّ يحاول أن يعمل في مجال علم النفس والعلاج النفسي والطاقة والتنمية البشرية، وللأسف الكثير منهم ليس لديهم معلومات علمية دقيقة حول هذا المجال ولا حتى مؤهلات أكاديمية، وأعمالهم أقرب إلى الشعوذة لاسيما في مجتمعاتنا العربية وهذا من الجهل والاعتقادات الخاطئة حول العلاج النفسي".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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