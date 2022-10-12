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ألمانيا تدعو لمزيد من الحذر في العلاقات مع الصين
ألمانيا تدعو لمزيد من الحذر في العلاقات مع الصين
دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الأربعاء، إلى المزيد من الحذر في العلاقات التجارية مع الصين. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت بربوك في تصريحات لصحيفة محلية: "يجب علينا مواءمة سياستنا. ولكن قبل كل شيء العلاقات الاقتصادية مع الصين الموجودة اليوم".ونوهت الوزيرة إلى أن الدولة الأوروبية صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا يجب أن تتعلم من انهيار علاقاتها مع روسيا.وأضافت أن الدرس المستفاد من سياسة ألمانيا مع روسيا هو أننا يجب "ألا نعتمد وجوديا على أية دولة لا تشاركنا قيمنا".وتعاني ألمانيا من أزمة طاقة جراء العقوبات المفروضة على روسيا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.تعد الصين شريكا تجاريا رئيسيا لألمانيا خاصة في مجال صناعة السيارات الرائدة.لكن العلاقة توترت بين البلدين بسبب سياسة "صفر كورونا" الصارمة التي تتبعها الصين لمواجهة الجائحة.كما تصاعد التوتر المتعلق بتايوان والقلق بشأن قضايا حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ التي تقطنها أغلبية مسلمة.
https://sputnikarabic.ae/20220712/الصينيون-يرون-كندا-وألمانيا-مجرد-دول-تابعة-للولايات-المتحدة--1064995837.html
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أخبار ألمانيا, الصين
أخبار ألمانيا, الصين

ألمانيا تدعو لمزيد من الحذر في العلاقات مع الصين

19:10 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 19:13 GMT 12.10.2022)
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الأربعاء، إلى المزيد من الحذر في العلاقات التجارية مع الصين.
وقالت بربوك في تصريحات لصحيفة محلية: "يجب علينا مواءمة سياستنا. ولكن قبل كل شيء العلاقات الاقتصادية مع الصين الموجودة اليوم".
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ونوهت الوزيرة إلى أن الدولة الأوروبية صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا يجب أن تتعلم من انهيار علاقاتها مع روسيا.
وأضافت أن الدرس المستفاد من سياسة ألمانيا مع روسيا هو أننا يجب "ألا نعتمد وجوديا على أية دولة لا تشاركنا قيمنا".
وتعاني ألمانيا من أزمة طاقة جراء العقوبات المفروضة على روسيا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
تعد الصين شريكا تجاريا رئيسيا لألمانيا خاصة في مجال صناعة السيارات الرائدة.
لكن العلاقة توترت بين البلدين بسبب سياسة "صفر كورونا" الصارمة التي تتبعها الصين لمواجهة الجائحة.
كما تصاعد التوتر المتعلق بتايوان والقلق بشأن قضايا حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ التي تقطنها أغلبية مسلمة.
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