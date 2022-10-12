https://sputnikarabic.ae/20221012/الشاباك-الإسرائيلي-يعتقل-4-فلسطينيين-من-الضفة-بدعوى-التخطيط-لعمليات-إطلاق-نار-1068946735.html
"الشاباك" الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة بدعوى التخطيط لعمليات إطلاق نار
"الشاباك" الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة بدعوى التخطيط لعمليات إطلاق نار
اعتقلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، 4 فلسطينيين من الضفة الغربية بدعوى التخطيط لتنفيذ عمليات إطلاق نار بتوجيه من حركة "حماس" في قطاع غزة. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T14:46+0000
2022-10-12T14:46+0000
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إسرائيل
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "اعتقل (جهاز الأمن العام) الشاباك 4 فلسطينيين من الضفة الغربية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إطلاق النار بتوجيه من أحد نشطاء حماس من غزة".وأضافت "بحسب الاشتباه، فقد تواصلوا مع ناشط في حماس من قطاع غزة وخططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية".وأشارت إلى أن "الناشط بحماس هو بلال بشارات الذي أطلق سراحه من السجن في صفقة شاليط (عملية تبادل أسرى بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2011)، وتم ترحيله إلى قطاع غزة".وتابعت "وجّه بشارات المشتبه بهم في شراء الأسلحة وجمع المعلومات. وتم اعتقال النشطاء الأربعة، وبحوزتهم أموال وأسلحة اشتروها".وتزايدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
"الشاباك" الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة بدعوى التخطيط لعمليات إطلاق نار
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اعتقلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، 4 فلسطينيين من الضفة الغربية بدعوى التخطيط لتنفيذ عمليات إطلاق نار بتوجيه من حركة "حماس" في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "اعتقل (جهاز الأمن العام) الشاباك 4 فلسطينيين من الضفة الغربية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إطلاق النار بتوجيه من أحد نشطاء حماس من غزة".
وأضافت "بحسب الاشتباه، فقد تواصلوا مع ناشط في حماس من قطاع غزة وخططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية".
وأشارت إلى أن "الناشط بحماس هو بلال بشارات الذي أطلق سراحه من السجن في صفقة شاليط (عملية تبادل أسرى بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2011)، وتم ترحيله إلى قطاع غزة".
وتابعت "وجّه بشارات المشتبه بهم في شراء الأسلحة وجمع المعلومات. وتم اعتقال النشطاء الأربعة، وبحوزتهم أموال وأسلحة اشتروها".
وتزايدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين
في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.