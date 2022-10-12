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https://sputnikarabic.ae/20221012/بايدن-لا-أعتقد-أن-بوتين-سيستخدم-سلاحا-نوويا-تكتيكيا-1068918561.html
بايدن يقول إنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا
بايدن يقول إنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يستخدم الأسلحة النووية التكتيكية، وذلك في ظل التوتر الحالي في أوكرانيا. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T01:35+0000
2022-10-12T02:37+0000
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وصرح بايدن خلال حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لا أعتقد أنه سيفعل ذلك"، في إشارة إلى استخدام بوتين للسلاح النووي.وتابع "لكن أعتقد أنه من غير المسؤول أن يلوّح زعيم عالمي لأحد أكبر القوى النووية في العالم بفكرة أنه من الممكن أن يستخدم السلاح النووي التكتيكي".وفي الشهر الماضي، قال بوتين إنه سيستخدم "جميع الوسائل المتاحة" للدفاع عن الأراضي الروسية، وأشار في خطاب متلفز إلى أن "هذه ليست خدعة".واتهم الدول الغربية بأنها شنت "ابتزازا نوويا"، وشجعت كييف على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأعلنت قبول استخدام الأسلحة النووية.وتعليقا على ذلك، سارع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى التحذير في الأسبوع الماضي من أن العالم بات أقرب إلى معركة نهاية الزمان "هرمغدون" من أي وقت مضى، منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، على الرغم من أن مساعديه قالوا في وقت لاحق إن تصريحاته لم تستند إلى معلومات استخبارية أو معلومات جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20221010/إعلام-السلاح-النووي-الروسي-يدمر-قوات-الناتو-خلال-نصف-ساعة-1068813081.html
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روسيا

بايدن يقول إنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا

01:35 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 02:37 GMT 12.10.2022)
© AFP 2022 / MANDEL NGANمؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يستخدم الأسلحة النووية التكتيكية، وذلك في ظل التوتر الحالي في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وصرح بايدن خلال حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لا أعتقد أنه سيفعل ذلك"، في إشارة إلى استخدام بوتين للسلاح النووي.
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وتابع "لكن أعتقد أنه من غير المسؤول أن يلوّح زعيم عالمي لأحد أكبر القوى النووية في العالم بفكرة أنه من الممكن أن يستخدم السلاح النووي التكتيكي".
وفي الشهر الماضي، قال بوتين إنه سيستخدم "جميع الوسائل المتاحة" للدفاع عن الأراضي الروسية، وأشار في خطاب متلفز إلى أن "هذه ليست خدعة".
واتهم الدول الغربية بأنها شنت "ابتزازا نوويا"، وشجعت كييف على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأعلنت قبول استخدام الأسلحة النووية.
وتعليقا على ذلك، سارع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى التحذير في الأسبوع الماضي من أن العالم بات أقرب إلى معركة نهاية الزمان "هرمغدون" من أي وقت مضى، منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، على الرغم من أن مساعديه قالوا في وقت لاحق إن تصريحاته لم تستند إلى معلومات استخبارية أو معلومات جديدة.
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