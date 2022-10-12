https://sputnikarabic.ae/20221012/تبادل-إطلاق-نار-بين-فلسطينيين-وقوات-إسرائيلية-شمالي-القدس-1068955144.html
تبادل إطلاق نار بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمالي القدس
تبادل إطلاق نار بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمالي القدس
تبادل مسلحون فلسطينيون إطلاق نار مع قوات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T17:33+0000
2022-10-12T17:33+0000
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وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار تجاه القوات الإسرائيلية عند حاجز قلنديا.وأضافت أن القوة الإسرائيلية بادلت المسلحين النيران، دون وقوع إصابات في صفوفها.من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المسلحين فتحوا النار على موقع لشرطة حرس الحدود عند الحاجز، فيما تقوم القوات الإسرائيلية بتمشيط المنطقة بحثا عن الفلسطينيين الذين انسحبوا من المكان.وتشهد العديد من أحياء القدس الشرقية مواجهات بين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية تجددت صباح اليوم الأربعاء في عدد من الأحياء، على خلفية حصار خانق تفرضه إسرائيل على مخيم شعفاط منذ مساء السبت.والسبت الماضي، فتح فلسطيني النار على حاجز شعفاط شمالي القدس ما أدى إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، ولا تزال القوات الإسرائيلية تنفذ اقتحامات للمخيم والمناطق المجاورة بحثا عنه.
https://sputnikarabic.ae/20221012/إضراب-شامل-ضمن-عدة-مناطق-داخل-الضفة-الغربية-تضامنا-مع-أهالي-شعفاط-وعناتا-في-القدس-1068922000.html
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
تبادل إطلاق نار بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمالي القدس
17:33 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 17:34 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
تبادل مسلحون فلسطينيون إطلاق نار مع قوات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.
وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار تجاه القوات الإسرائيلية عند حاجز قلنديا.
وأضافت أن القوة الإسرائيلية بادلت المسلحين النيران، دون وقوع إصابات في صفوفها.
من جانبها، ذكرت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المسلحين فتحوا النار على موقع لشرطة حرس الحدود عند الحاجز، فيما تقوم القوات الإسرائيلية بتمشيط المنطقة بحثا عن الفلسطينيين الذين انسحبوا من المكان.
وتشهد العديد من أحياء القدس الشرقية مواجهات بين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية تجددت صباح اليوم الأربعاء في عدد من الأحياء، على خلفية حصار خانق تفرضه إسرائيل على مخيم شعفاط منذ مساء السبت.
والسبت الماضي، فتح فلسطيني النار على حاجز شعفاط
شمالي القدس ما أدى إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، ولا تزال القوات الإسرائيلية تنفذ اقتحامات للمخيم والمناطق المجاورة بحثا عنه.