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تبادل إطلاق نار بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمالي القدس
تبادل إطلاق نار بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمالي القدس
تبادل مسلحون فلسطينيون إطلاق نار مع قوات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T17:33+0000
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وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار تجاه القوات الإسرائيلية عند حاجز قلنديا.وأضافت أن القوة الإسرائيلية بادلت المسلحين النيران، دون وقوع إصابات في صفوفها.من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المسلحين فتحوا النار على موقع لشرطة حرس الحدود عند الحاجز، فيما تقوم القوات الإسرائيلية بتمشيط المنطقة بحثا عن الفلسطينيين الذين انسحبوا من المكان.وتشهد العديد من أحياء القدس الشرقية مواجهات بين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية تجددت صباح اليوم الأربعاء في عدد من الأحياء، على خلفية حصار خانق تفرضه إسرائيل على مخيم شعفاط منذ مساء السبت.والسبت الماضي، فتح فلسطيني النار على حاجز شعفاط شمالي القدس ما أدى إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، ولا تزال القوات الإسرائيلية تنفذ اقتحامات للمخيم والمناطق المجاورة بحثا عنه.
https://sputnikarabic.ae/20221012/إضراب-شامل-ضمن-عدة-مناطق-داخل-الضفة-الغربية-تضامنا-مع-أهالي-شعفاط-وعناتا-في-القدس-1068922000.html
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم

تبادل إطلاق نار بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمالي القدس

17:33 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 17:34 GMT 12.10.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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تبادل مسلحون فلسطينيون إطلاق نار مع قوات إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.
وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار تجاه القوات الإسرائيلية عند حاجز قلنديا.
وأضافت أن القوة الإسرائيلية بادلت المسلحين النيران، دون وقوع إصابات في صفوفها.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المسلحين فتحوا النار على موقع لشرطة حرس الحدود عند الحاجز، فيما تقوم القوات الإسرائيلية بتمشيط المنطقة بحثا عن الفلسطينيين الذين انسحبوا من المكان.
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية شعبية لرفع العلم الفلسطيني شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
إضراب شامل ضمن عدة مناطق داخل الضفة الغربية تضامنا مع أهالي شعفاط وعناتا في القدس
07:09 GMT
وتشهد العديد من أحياء القدس الشرقية مواجهات بين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية تجددت صباح اليوم الأربعاء في عدد من الأحياء، على خلفية حصار خانق تفرضه إسرائيل على مخيم شعفاط منذ مساء السبت.
والسبت الماضي، فتح فلسطيني النار على حاجز شعفاط شمالي القدس ما أدى إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة، ولا تزال القوات الإسرائيلية تنفذ اقتحامات للمخيم والمناطق المجاورة بحثا عنه.
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