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بوتين: روسيا ستحافظ على إنتاج النفط عند المستوى الحالي حتى عام 2025
https://sputnikarabic.ae/20221012/تفاعل-واسع-على-مواقع-التواصل-بعد-رد-بوتين-على-ابن-زايد-باللغة-العربية-فيديو-1068933257.html
تفاعل واسع على مواقع التواصل بعد رد بوتين على ابن زايد باللغة العربية... فيديو
تفاعل واسع على مواقع التواصل بعد رد بوتين على ابن زايد باللغة العربية... فيديو
تفاعل نشطاء مواقع التواصل في العالم العربي على قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على نظيره الإماراتي محمد بن زايد الذي يزور موسكو باللغة العربية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T11:07+0000
2022-10-12T11:07+0000
فلاديمير بوتين
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا
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وأبرز رواد مواقع التواصل كلمة "شكرا" التي قالها بوتين لمحمد بن زايد بعد تهنئة الأخير له بعيد ميلاده.ووصف النشطاء رد بوتين باللغة العربية بأنه "رسالة عميقة الدلالة من دولة عظمى".وكان محمد بن زايد قد أعرب عن سعادته بلقاء بوتين، مشيرا إلى أنه لم يلتق بوتين منذ نحو 3 سنوات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.وأضاف أنه "رغم وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار، وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون، واحتفلنا بأول مدرسة روسية هذا العام، ولدينا 4 آلاف شركة روسية".وتابع الرئيس الإماراتي: "كل هذا يقوي من الجسر الذي بنيناه سويا.. ونحن نرى أنه في السنوات المقبلة سنضاعف كل هذه الأرقام... سعيد جدا برؤيتك صديقي فخامة الرئيس".من جهته، قال الرئيس الروسي أنه "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".كما شكر بوتين ابن زايد على "جهود الوساطة التي تبذلها بلاده في حل القضايا الإنسانية".وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، قد أعلنت، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".وأوضحت أن "الزيارة تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة".
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فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا

تفاعل واسع على مواقع التواصل بعد رد بوتين على ابن زايد باللغة العربية... فيديو

11:07 GMT 12.10.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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تفاعل نشطاء مواقع التواصل في العالم العربي على قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على نظيره الإماراتي محمد بن زايد الذي يزور موسكو باللغة العربية.
وأبرز رواد مواقع التواصل كلمة "شكرا" التي قالها بوتين لمحمد بن زايد بعد تهنئة الأخير له بعيد ميلاده.
ووصف النشطاء رد بوتين باللغة العربية بأنه "رسالة عميقة الدلالة من دولة عظمى".
وكان محمد بن زايد قد أعرب عن سعادته بلقاء بوتين، مشيرا إلى أنه لم يلتق بوتين منذ نحو 3 سنوات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وأضاف أنه "رغم وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار، وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون، واحتفلنا بأول مدرسة روسية هذا العام، ولدينا 4 آلاف شركة روسية".
وتابع الرئيس الإماراتي: "كل هذا يقوي من الجسر الذي بنيناه سويا.. ونحن نرى أنه في السنوات المقبلة سنضاعف كل هذه الأرقام... سعيد جدا برؤيتك صديقي فخامة الرئيس".
من جهته، قال الرئيس الروسي أنه "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".
كما شكر بوتين ابن زايد على "جهود الوساطة التي تبذلها بلاده في حل القضايا الإنسانية".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، قد أعلنت، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".
وأوضحت أن "الزيارة تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة".
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