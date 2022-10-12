تفاعل واسع على مواقع التواصل بعد رد بوتين على ابن زايد باللغة العربية... فيديو
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا
© Sputnik . Pavel Bednyakov/
تفاعل نشطاء مواقع التواصل في العالم العربي على قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على نظيره الإماراتي محمد بن زايد الذي يزور موسكو باللغة العربية.
وأبرز رواد مواقع التواصل كلمة "شكرا" التي قالها بوتين لمحمد بن زايد بعد تهنئة الأخير له بعيد ميلاده.
ووصف النشطاء رد بوتين باللغة العربية بأنه "رسالة عميقة الدلالة من دولة عظمى".
زيارة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة إلى روسيا ولقائه بوتين في هذا التوقيت الفارق للعالم كله، عنوان لقائد شجاع مهموم بالأمن والسلام على مستوى العالم أجمع .. "شكرا" التي قالها بوتين بالعربية، رسالة عميقة الدلالة من دولة عظمى إلى قائد عظيم pic.twitter.com/5vQKNSMhRD— محمد البادع (@mAlbade3) October 11, 2022
وكان محمد بن زايد قد أعرب عن سعادته بلقاء بوتين، مشيرا إلى أنه لم يلتق بوتين منذ نحو 3 سنوات في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وأضاف أنه "رغم وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من 2.5 إلى 5 مليارات دولار، وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون، واحتفلنا بأول مدرسة روسية هذا العام، ولدينا 4 آلاف شركة روسية".
_الشيخ #محمد_بن_زايد: حضرة الرئيس أنا سعيد جدا بلقائك وأهنيك بعيد ميلاد سعيد إن شاء الله بالعز وطول العمر.— أسامة الحمَد (@OsamaAlhamad_RT) October 11, 2022
_الرئيس #بوتين (وبالعربية) شكراً#روسيا #الامارات pic.twitter.com/7ms9VsUmok
وتابع الرئيس الإماراتي: "كل هذا يقوي من الجسر الذي بنيناه سويا.. ونحن نرى أنه في السنوات المقبلة سنضاعف كل هذه الأرقام... سعيد جدا برؤيتك صديقي فخامة الرئيس".
من جهته، قال الرئيس الروسي أنه "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت اتصالاتنا بشكل تدريجي وتصاعدي. ورغم تعقيد العلاقات اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات هي عامل مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وفي العالم كله".
🚨بوتين يشكر رئيس الإمارات باللغة العربية!— جهـــاد البوكـــري (@J_Albwkry) October 11, 2022
ورئيس الإمارات يرد عليه بـ"شكراً سيدي"! pic.twitter.com/DVrS0zsaOp
كما شكر بوتين ابن زايد على "جهود الوساطة التي تبذلها بلاده في حل القضايا الإنسانية".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، قد أعلنت، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".
🚨 الرئيس الروسي #بوتين : شكراً— Mohammed Taqi (@MohdTaqi11) October 11, 2022
⭕️ باللغة العربية يشكر الرئيس #فلاديمير_بوتين صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد 🇦🇪🇷🇺 🤝🏼 pic.twitter.com/qVaUlPHXGw
وأوضحت أن "الزيارة تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة".