https://sputnikarabic.ae/20221012/عرض-فيلم-روسي-في-مهرجان-البحرين-السينمائي-2022-1068938232.html

عرض فيلم روسي في مهرجان البحرين السينمائي 2022

عرض فيلم روسي في مهرجان البحرين السينمائي 2022

تستعد مؤسسة "روسكينو" لعرض فيلم روسي يوم 17 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي 2022، حيث ستصبح البحرين ثاني دولة في الشرق الأوسط بعد الأردن... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

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منوعات

روسيا

البحرين

فيلم روسي

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ويعرض المهرجان وبالتعاون مع مؤسسة "روسكينو" التي تمثل مهرجان روسيا الدولي للأفلام، الفيلم الروسي "غولوب"، يوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2022 في تمام الساعة 8 مساء، وفيلم "بولشوي" يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022 الساعة 8 مساء بسينما مجمع السيف التجاري.وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة "روسكينو" إينا شاليتو، نقلا عن الخدمة الصحفية، فإن البحرين شريك مهم لروسيا في الشرق الأوسط ، ومن المخطط توسيع التفاعل الثقافي مع المملكة.وأضافت شاليتو "يجري بالفعل تبادل ثقافي بين بلدينا على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، شارك ممثلو البحرين في منتدى الأطفال الثقافي الذي عقد في موسكو، كما تم التخطيط للعديد من المشاريع الثقافية المشتركة. بشكل عام، الشرق الأوسط الآن محل اهتمام على صناعة المحتوى لدينا، خلال الأشهر الماضية، تم تقديم مشاريع روسية في الإمارات العربية المتحدة كجزء من سوق محتوى ديسكوب دبي وفي الأردن كجزء من أيام الأفلام الروسية ".وأشارت شاليتو إلى أنه تم بالفعل تنفيذ مشروع تعليمي حول تفاصيل العمل في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) لصانعي الأفلام الروس بمشاركة متخصصين من الشرق الأوسط.واختتمت شاليتو بالقول: "إن الاندماج في مهرجان البحرين السينمائي وتعريف المشاهدين المحليين بالأفلام الروسية الحديثة هو خطوة أخرى نحو الترويج للسينما الروسية ومواهبنا وممثلينا ومخرجينا في المنطقة".تنطلق يوم السبت القادم الموافق 15 أكتوبر 2022 فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحرين السينمائي 2022 تحت رعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار ، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 . وفقا لموقع "نبض".

https://sputnikarabic.ae/20220331/البيت-الروسي-في-بيروت-يعرض-فيلم-أرض-محروقة-بحضور-حشد-لبناني-روسي-صور-1060712683.html

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