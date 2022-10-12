https://sputnikarabic.ae/20221012/عون-إنجاز-اتفاقية-الترسيم-مع-إسرائيل-سينتشل-لبنان-من-الهاوية-التي-أسقط-فيها-1068931906.html
عون يقول إن إنجاز اتفاقية الترسيم مع إسرائيل سينتشل لبنان من الهاوية التي أسقط فيها
عون يقول إن إنجاز اتفاقية الترسيم مع إسرائيل سينتشل لبنان من الهاوية التي أسقط فيها
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "إنجاز اتفاقية الترسيم مع إسرائيل سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها". 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T10:39+0000
2022-10-12T10:39+0000
2022-10-12T10:50+0000
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال عون، أثناء استقباله وفدا من نقابة المهن البصرية في قصر بعبدا، إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستمكن لبنان من استخراج النفط والغاز"، مشيرا إلى أن "إنجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداء من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
عون يقول إن إنجاز اتفاقية الترسيم مع إسرائيل سينتشل لبنان من الهاوية التي أسقط فيها
10:39 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "إنجاز اتفاقية الترسيم مع إسرائيل سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها".
وقال عون، أثناء استقباله وفدا من نقابة المهن البصرية في قصر بعبدا، إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستمكن لبنان من استخراج النفط والغاز"، مشيرا إلى أن "إنجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداء من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.
ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.