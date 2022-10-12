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https://sputnikarabic.ae/20221012/قطر-تطلب-من-تونس-أكثر-من-3-آلاف-شاب-للعمل-في-قطاع-السياحة-1068922396.html
قطر تطلب من تونس أكثر من 3 آلاف شاب للعمل في قطاع السياحة
قطر تطلب من تونس أكثر من 3 آلاف شاب للعمل في قطاع السياحة
أعلنت الحكومة التونسية، إن دولة قطر طلبت منها أكثر من 3 آلاف شاب من المختصين في مهن السياحة للعمل لديها. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T07:35+0000
2022-10-12T07:35+0000
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وحسب موقع "موزاييك إف إم"، قال وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين نصيبي، يوم الثلاثاء، إن "وزارته تلقت اتصالات من دولة قطر يطلبون من خلالها أكثر من 3 آلاف شاب من المختصين في مهن السياحة".وأضاف أن تونس لديها طلبات عديدة في اختصاصات مهنية محددة سواء في السوق المحلية أو الدولية.وأوضح النصيبي أن تونس وقعت منذ شهر اتفاقية مع منظمة سياحية في فرنسا، لديها أكثر من 300 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي.وأشار إلى ضرورة إعداد الشباب العاطل عن العمل في هذه التخصصات المطلوبة لتوفير فرص عمل لهم.كما أكد أن وزارته تبحث آليات تحويل برنامج الإعداد قصير المدى من برنامج مؤقت إلى برنامج مستمر يحظى بالعناية اللازمة بهدف تحقيق نتائج أوفر في خلق فرص عمل للشباب.
https://sputnikarabic.ae/20220619/قطر-تسجل-ارتفاعا-ملحوظا-في-عدد-السياح-1063864430.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تونس اليوم, العالم العربي

قطر تطلب من تونس أكثر من 3 آلاف شاب للعمل في قطاع السياحة

07:35 GMT 12.10.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarصورة تظهر منظر فندق "هيلتون الدوحة" (Hilton Doha Hotel) بالعاصمة الدوحة، قطر 30 مايو 2022.
صورة تظهر منظر فندق هيلتون الدوحة (Hilton Doha Hotel) بالعاصمة الدوحة، قطر 30 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafar
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أعلنت الحكومة التونسية، إن دولة قطر طلبت منها أكثر من 3 آلاف شاب من المختصين في مهن السياحة للعمل لديها.
وحسب موقع "موزاييك إف إم"، قال وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين نصيبي، يوم الثلاثاء، إن "وزارته تلقت اتصالات من دولة قطر يطلبون من خلالها أكثر من 3 آلاف شاب من المختصين في مهن السياحة".
صورة تظهر منظر فندق هيلتون الدوحة (Hilton Doha Hotel) بالعاصمة الدوحة، قطر 30 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
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وأضاف أن تونس لديها طلبات عديدة في اختصاصات مهنية محددة سواء في السوق المحلية أو الدولية.
وأوضح النصيبي أن تونس وقعت منذ شهر اتفاقية مع منظمة سياحية في فرنسا، لديها أكثر من 300 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي.
وأشار إلى ضرورة إعداد الشباب العاطل عن العمل في هذه التخصصات المطلوبة لتوفير فرص عمل لهم.
كما أكد أن وزارته تبحث آليات تحويل برنامج الإعداد قصير المدى من برنامج مؤقت إلى برنامج مستمر يحظى بالعناية اللازمة بهدف تحقيق نتائج أوفر في خلق فرص عمل للشباب.
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