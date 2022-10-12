https://sputnikarabic.ae/20221012/مصر-ترحب-بترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-1068941473.html
مصر ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
مصر ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
رحبت مصر بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكده دعمها الكامل لاستقرار وسيادة لبنان. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T13:44+0000
2022-10-12T13:44+0000
2022-10-12T13:44+0000
العالم العربي
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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
مصر
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وأعربت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية يوم الأربعاء، "عن تطلعها لأن يُسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط".وجدد بيان وزارة الخارجية "التأكيد على دعم مصر الكامل لاستقرار وسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221012/في-أزمة-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-لبنان-وإسرائيل-انتصر-الجميع-1068936265.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, مصر
العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, مصر
مصر ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
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رحبت مصر بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكده دعمها الكامل لاستقرار وسيادة لبنان.
وأعربت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية يوم الأربعاء، "عن تطلعها لأن يُسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط
".
وجدد بيان وزارة الخارجية "التأكيد على دعم مصر الكامل لاستقرار وسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.
ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.