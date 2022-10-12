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https://sputnikarabic.ae/20221012/مسودة-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-تنص-على-أحقية-لبنان-وإسرائيل-ببدء-الاستكشافات-فور-دخوله-حيز-1068932668.html
مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية تنص على أحقية لبنان وإسرائيل ببدء الاستكشافات فور دخوله حيز التنفيذ
مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية تنص على أحقية لبنان وإسرائيل ببدء الاستكشافات فور دخوله حيز التنفيذ
ذكرت مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أن "الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الوقت الذي ترسل فيه واشنطن إشعارا يتضمن موافقة الطرفين". 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T10:59+0000
2022-10-12T10:59+0000
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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وقالت مسودة الاتفاق، التي نشرتها قناة المنار اللبنانية، إن "الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه واشنطن إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة الطرفين".وأشارت المسودة، إلى أن "حل الخلافات بشأن تفسير الاتفاق وتطبيقه عبر المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها".وأضافت أنه "يشترط التعاقد مع مشغل أو أكثر في [بلوك 9] اللبناني من شركات لا تخضع لعقوبات دولية، وألا تكون شركة إسرائيلية أو لبنانية"، متابعة أنه "يحق للبنان وإسرائيل بدء الاستكشافات فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221012/عون-إنجاز-اتفاقية-الترسيم-مع-إسرائيل-سينتشل-لبنان-من-الهاوية-التي-أسقط-فيها-1068931906.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية تنص على أحقية لبنان وإسرائيل ببدء الاستكشافات فور دخوله حيز التنفيذ

10:59 GMT 12.10.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREYترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
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ذكرت مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أن "الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الوقت الذي ترسل فيه واشنطن إشعارا يتضمن موافقة الطرفين".
وقالت مسودة الاتفاق، التي نشرتها قناة المنار اللبنانية، إن "الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه واشنطن إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة الطرفين".
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وأشارت المسودة، إلى أن "حل الخلافات بشأن تفسير الاتفاق وتطبيقه عبر المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها".
وأضافت أنه "يشترط التعاقد مع مشغل أو أكثر في [بلوك 9] اللبناني من شركات لا تخضع لعقوبات دولية، وألا تكون شركة إسرائيلية أو لبنانية"، متابعة أنه "يحق للبنان وإسرائيل بدء الاستكشافات فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين.
ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.
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