https://sputnikarabic.ae/20221012/-بوتين-يلتقي-عباس-في-أستانا-لبحث-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1068945846.html

بوتين يلتقي عباس في أستانا لبحث التسوية في الشرق الأوسط

بوتين يلتقي عباس في أستانا لبحث التسوية في الشرق الأوسط

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا في أستانا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آفاق استئناف... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T14:25+0000

2022-10-12T14:25+0000

2022-10-12T14:25+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

محمود عباس

أستانا

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موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، "سيلتقي بوتين برئيس دولة فلسطين محمود عباس. نحن نحافظ على اتصالات مستمرة، هناك الكثير من المواضيع للمناقشة، مثل العلاقات الثنائية.وبالطبع سيتبادل الزعيمان الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، ويركزان على قضايا التسوية في الشرق الأوسط، ومناقشة آفاق استئناف الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي".وستعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر، قمة رابطة الدول المستقلة، و"مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا".وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.

https://sputnikarabic.ae/20220418/الرئيس-بوتين-والرئيس-محمود-عباس-يجريان-مكالمة-هاتفية-حول-الأوضاع-في-القدس-1061329114.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, أستانا