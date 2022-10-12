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https://sputnikarabic.ae/20221012/-بوتين-يلتقي-عباس-في-أستانا-لبحث-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1068945846.html
بوتين يلتقي عباس في أستانا لبحث التسوية في الشرق الأوسط
بوتين يلتقي عباس في أستانا لبحث التسوية في الشرق الأوسط
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا في أستانا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آفاق استئناف... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T14:25+0000
2022-10-12T14:25+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
محمود عباس
أستانا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، "سيلتقي بوتين برئيس دولة فلسطين محمود عباس. نحن نحافظ على اتصالات مستمرة، هناك الكثير من المواضيع للمناقشة، مثل العلاقات الثنائية.وبالطبع سيتبادل الزعيمان الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، ويركزان على قضايا التسوية في الشرق الأوسط، ومناقشة آفاق استئناف الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي".وستعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر، قمة رابطة الدول المستقلة، و"مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا".وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220418/الرئيس-بوتين-والرئيس-محمود-عباس-يجريان-مكالمة-هاتفية-حول-الأوضاع-في-القدس-1061329114.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, أستانا
روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, أستانا

بوتين يلتقي عباس في أستانا لبحث التسوية في الشرق الأوسط

14:25 GMT 12.10.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا في أستانا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آفاق استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، "سيلتقي بوتين برئيس دولة فلسطين محمود عباس. نحن نحافظ على اتصالات مستمرة، هناك الكثير من المواضيع للمناقشة، مثل العلاقات الثنائية.
وبالطبع سيتبادل الزعيمان الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، ويركزان على قضايا التسوية في الشرق الأوسط، ومناقشة آفاق استئناف الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي".
وستعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر، قمة رابطة الدول المستقلة، و"مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا".
لقاء بوتين وعباس في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
الرئيس بوتين والرئيس محمود عباس يجريان مكالمة هاتفية حول الأوضاع في القدس
18 أبريل, 12:27 GMT
وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.
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