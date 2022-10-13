https://sputnikarabic.ae/20221013/اكتشافات-نفطية-جديدة-في-ليبيا-هل-يسمح-الوضع-الراهن-بالاستفادة-منها-1069000400.html

اكتشافات نفطية جديدة في ليبيا... هل يسمح الوضع الراهن بالاستفادة منها؟

اكتشافات نفطية جديدة في ليبيا... هل يسمح الوضع الراهن بالاستفادة منها؟

على الرغم من النتائج المبشرة التي أظهرها المسح السيزمي، الذي أجرته شركة "سرت" لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في ليبيا، لحوضي غدامس وسرت، تشير الأوضاع الراهنة إلى... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T16:53+0000

2022-10-13T16:53+0000

2022-10-13T16:53+0000

أخبار ليبيا اليوم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg

وشمل المسح الذي أجرته الشركة الوطنية الامتيازين "م ن 216 أ"، و"م ن 216 بـ" بحوض غدامس، بمساحة تقدر بألفين و873 كيلومترا، وكذلك الامتيازين 16 و17 بحوض سرت بمساحة تقدر بـ687 كيلومترا، وهي مناطق تقع في إقليم برقة ضمن المناطق التي يفرض الجيش الليبي سيطرته عليها.وبحسب الخبراء فإن المسح يحمل نتائج مبشرة، في ظل توقعات بكميات أكبر في البحر ومناطق صحراوية أخرى، حالت توترات الأوضاع دون العمل فيها منذ العام 2011.ويرى برلمانيون في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أن الاستفادة من مجال الطاقة في ليبيا يحتاج إلى الاستقرار ووجود حكومة منبثقة عن الانتخابات حتى تتمكن الدول الراغبة في الاستثمار من عقد اتفاقيات شرعية يمكن من خلالها العمل في الأراضي الليبية.اكتشافات جديدةفي الإطار قال مستشار الطاقة الليبي عبد الجليل معيوف، إن المسوحات السازمية التي قامت بها شركة سرت وهي "شركة وطنية مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط"، تعد مرحلة أولى للعمليات الاستكشافية.ولفت إلى أن المسح الآخر جرى في الامتيازين" 16، 17 " في حوض سرت، وتقدر المساحة بـ 687 كيلومتر مربع.وأشار إلى أن المدى الزمني لاستخراج الغاز أو النفط من الأماكن التي جرى فيها المسح الأخير غير محدد في الوقت الراهن، وأنه تحت التقييم حتى الآن.عقبات أمام استكمال العملياتفيما قال عضو البرلمان الليبي عيسى العريبي، إن ليبيا غنية بالاحتياطي النفطي وبمخزون هائل من الغاز، لكن الظروف الحالية قد تحول دون أي تقدم في عمليات الاستكشاف والحفر.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ليبيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية في القطاع، لكن حال وجود حكومة بعد الانتخابات وانتهاء المراحل الانتقالية، حيث يكون من حقها عقد أي اتفاقيات حول الاستثمار في مجال الطاقة.وأشارت شركة "سرت" في بيانها إلى أن "النتائج التي تحققت من خلال هذه المسـوحات عكسـت جودة أعمال التقييم والمراقبة التي يتم إجراؤها بصـورة يومية على البيانات السيزمية، والدقة في إعداد مجال العمل لتنفيذ هذه المشاريع من قبل العناصر الوطنية المتميزة بإدارة الاستكشاف بالشركة، والحرفية العالية التي تميزت بها الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي التي نفذت المشروع".ولم تتوصل الأطراف الليبية حتى الآن إلى موعد لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.ارتفاع الإنتاجمؤخرا رفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و205 آلاف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت مؤسسة النفط، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.وفي سياق آخر، كشفت المؤسسة عن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، وقالت إنه بلغ مليارًا و48 مليون قدم مكعب.

https://sputnikarabic.ae/20220929/برلمانيون-وصول-السفينة-الحربية-البريطانية-إلى-ليبيا-هدفه-السيطرة-على-الحقول-النفطية-ومصادر-الطاقة-1068400399.html

https://sputnikarabic.ae/20221013/رئيس-لجنة-الطاقة-ببرلمان-ليبيا-يؤكد-أن-دولا-أوروبية-تستغل-حكومة-الدبيبة-لتحقيق-مصالح-مقابل-دعمها-1068998528.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك