https://sputnikarabic.ae/20221013/الجزائر-توقع-اتفاقا-مع-فيات-لتدشين-مصنع-للسيارات-1068993369.html
الجزائر توقع اتفاقا مع "فيات" لتدشين مصنع للسيارات
الجزائر توقع اتفاقا مع "فيات" لتدشين مصنع للسيارات
أعلنت الحكومة الجزائرية، توقيع اتفاق مع شركة "فيات" الإيطالية، لتدشين مصنع للسيارات في ولاية وهران غربي البلاد. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T14:32+0000
2022-10-13T14:32+0000
2022-10-13T14:32+0000
شركة فيات
الجزائر
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جاء هذا خلال تصريحات لوزير الصناعة أحمد زغدان، اليوم الخميس، بحسب صحيفة "النهار".قال الوزير الجزائري إن توقيع هذه الاتفاقية يعد تجسيدا للعلاقات المتميّزة التي تجمع بلاده بإيطاليا.وأوضح أن المشروع ستكون مهمته تصنيع السيارات السياحية والنفعية الخفيفة بولاية وهران.يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية ندرة واسعة في السيارات الجديدة والمستعملة، وغلاء في الأسعار، في ظل وقف الحكومة لواردات السيارات الجديدة منذ 2017، والمستعملة منذ 2005.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه قبل أيام بالترخيص لاستيراد السيارات المستعملة لأول مرة منذ 2005.
https://sputnikarabic.ae/20160922/1020212107.html
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة فيات, الجزائر
الجزائر توقع اتفاقا مع "فيات" لتدشين مصنع للسيارات
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الجزائرية، توقيع اتفاق مع شركة "فيات" الإيطالية، لتدشين مصنع للسيارات في ولاية وهران غربي البلاد.
جاء هذا خلال تصريحات لوزير الصناعة أحمد زغدان، اليوم الخميس، بحسب صحيفة "النهار"
.
22 سبتمبر 2016, 10:28 GMT
قال الوزير الجزائري إن توقيع هذه الاتفاقية يعد تجسيدا للعلاقات المتميّزة التي تجمع بلاده بإيطاليا.
وأوضح أن المشروع ستكون مهمته تصنيع السيارات السياحية
والنفعية الخفيفة بولاية وهران.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية ندرة واسعة في السيارات الجديدة والمستعملة، وغلاء في الأسعار، في ظل وقف الحكومة لواردات السيارات الجديدة منذ 2017، والمستعملة منذ 2005.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه قبل أيام بالترخيص لاستيراد السيارات المستعملة لأول مرة منذ 2005.