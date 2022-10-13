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https://sputnikarabic.ae/20221013/الرئيس-الكازاخستاني-أعلن-منح-الكويت-صفة-مشارك-في-اجتماعات-مؤتمر-التفاعل-وإجراءات-بناء-الثقة-في-آسيا-1068966109.html
الرئيس الكازاخستاني أعلن منح الكويت صفة مشارك في اجتماعات مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا
الرئيس الكازاخستاني أعلن منح الكويت صفة مشارك في اجتماعات مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا
أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الخميس، عن منح الكويت صفة مشارك في اجتماع مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا في أستانا. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T05:06+0000
2022-10-13T05:06+0000
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وقال توكاييف متحدثا خلال القمة "دولة الكويت العضو الثامن والعشرون".وفي وقت سابق، أفادت سكرتارية المؤتمر بأن جدول أعمال القمة سيشمل موضوع انضمام الكويت إلى المنتدى الدولي كعضو كامل وهو ما سيكون أحد النتائج المهمة للقمة.يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.
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الرئيس الكازاخستاني أعلن منح الكويت صفة مشارك في اجتماعات مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

05:06 GMT 13.10.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019
مدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الخميس، عن منح الكويت صفة مشارك في اجتماع مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا في أستانا.
وقال توكاييف متحدثا خلال القمة "دولة الكويت العضو الثامن والعشرون".
وفي وقت سابق، أفادت سكرتارية المؤتمر بأن جدول أعمال القمة سيشمل موضوع انضمام الكويت إلى المنتدى الدولي كعضو كامل وهو ما سيكون أحد النتائج المهمة للقمة.
يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.
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