عربي
https://sputnikarabic.ae/20221013/السفيرة-الأمريكية-ببغداد-تدين-الهجمات-الصاروخية-بالقرب-من-مجلس-النواب-العراقي-1068981437.html
السفيرة الأمريكية ببغداد تدين الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي
السفيرة الأمريكية ببغداد تدين الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي
أدانت السفيرة الأمريكية بالعراق، آلينا رومانوسكي، الهجمات الصاروخية التي وقعت بالقرب من مجلس النواب العراقي اليوم الخميس. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:09+0000
2022-10-13T11:09+0000
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066998075_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f28d4042f7804aa209afc73dc36efa64.jpg
ودعت رومانوسكي، في تغريدة لها عبر تويتر، القوى السياسية العراقية إلى حل خلافاتهم عبر الوسائل السلمية.وفي وقت سابق، أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها في العاصمة ببغداد الى قصف بـ9 صواريخ كاتيوشا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"وأسفر الحادث عن إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين، كما حددت خلية الإعلام الأمني المناطق المستهدفة إثر القصف الصاروخي على الخضراء.وأوضحت الخلية أن "الصواريخ الـ9 التي استهدفت المنطقة الخضراء سقط الاول خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، اما الثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9 كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066998075_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_01170c5b3c8f9e2bc07f9deec9637fb3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

السفيرة الأمريكية ببغداد تدين الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي

11:09 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد
اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرTelegram
أدانت السفيرة الأمريكية بالعراق، آلينا رومانوسكي، الهجمات الصاروخية التي وقعت بالقرب من مجلس النواب العراقي اليوم الخميس.
ودعت رومانوسكي، في تغريدة لها عبر تويتر، القوى السياسية العراقية إلى حل خلافاتهم عبر الوسائل السلمية.
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها في العاصمة ببغداد الى قصف بـ9 صواريخ كاتيوشا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"
وأسفر الحادث عن إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين، كما حددت خلية الإعلام الأمني المناطق المستهدفة إثر القصف الصاروخي على الخضراء.
وأوضحت الخلية أن "الصواريخ الـ9 التي استهدفت المنطقة الخضراء سقط الاول خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، اما الثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9 كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала