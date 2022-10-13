https://sputnikarabic.ae/20221013/السفيرة-الأمريكية-ببغداد-تدين-الهجمات-الصاروخية-بالقرب-من-مجلس-النواب-العراقي-1068981437.html
السفيرة الأمريكية ببغداد تدين الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي
السفيرة الأمريكية ببغداد تدين الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي
أدانت السفيرة الأمريكية بالعراق، آلينا رومانوسكي، الهجمات الصاروخية التي وقعت بالقرب من مجلس النواب العراقي اليوم الخميس. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:09+0000
2022-10-13T11:09+0000
2022-10-13T11:09+0000
العراق
العالم العربي
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ودعت رومانوسكي، في تغريدة لها عبر تويتر، القوى السياسية العراقية إلى حل خلافاتهم عبر الوسائل السلمية.وفي وقت سابق، أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها في العاصمة ببغداد الى قصف بـ9 صواريخ كاتيوشا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"وأسفر الحادث عن إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين، كما حددت خلية الإعلام الأمني المناطق المستهدفة إثر القصف الصاروخي على الخضراء.وأوضحت الخلية أن "الصواريخ الـ9 التي استهدفت المنطقة الخضراء سقط الاول خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، اما الثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9 كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
السفيرة الأمريكية ببغداد تدين الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي
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أدانت السفيرة الأمريكية بالعراق، آلينا رومانوسكي، الهجمات الصاروخية التي وقعت بالقرب من مجلس النواب العراقي اليوم الخميس.
ودعت رومانوسكي، في تغريدة لها عبر تويتر، القوى السياسية العراقية إلى حل خلافاتهم عبر الوسائل السلمية.
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها في العاصمة ببغداد الى قصف بـ9 صواريخ كاتيوشا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية
"واع"
وأسفر الحادث عن إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين، كما حددت خلية الإعلام الأمني المناطق المستهدفة إثر القصف الصاروخي على الخضراء.
وأوضحت الخلية أن "الصواريخ الـ9 التي استهدفت المنطقة الخضراء سقط الاول خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي، اما الثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9 كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى".