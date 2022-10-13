https://sputnikarabic.ae/20221013/برهم-صالح-يعلق-بعد-خروجه-من-الرئاسة-العراقية-1068997045.html
برهم صالح يعلق بعد خروجه من الرئاسة العراقية
برهم صالح يعلق بعد خروجه من الرئاسة العراقية
علق برهم صالح على خروجه من الرئاسة العراقية، بعد أن تم انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للعراق، إثر حصوله على أغلبية الأصوات بالجلسة الثانية من عملية... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T15:43+0000
2022-10-13T15:43+0000
2022-10-13T15:43+0000
العراق
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وكتب برهم صالح على "تويتر": "تشرّفت بموقعي رئيسا لجمهورية العراق، والتزمت باصرار في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزما بهذه المبادئ".وتابع صالح: "بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد اللطيف رشيد متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله".وحصل عبد اللطيف رشيد على 162 صوتا، مقال حصول برهم صالح على 99 صوتا، في الجلسة الثانية في عملية تصويت مجلس النواب العراقي لاختيار رئيس الجمهورية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
برهم صالح يعلق بعد خروجه من الرئاسة العراقية
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علق برهم صالح على خروجه من الرئاسة العراقية، بعد أن تم انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للعراق، إثر حصوله على أغلبية الأصوات بالجلسة الثانية من عملية التصويت في مجلس النواب العراقي.
وكتب برهم صالح على "تويتر": "تشرّفت بموقعي رئيسا لجمهورية العراق، والتزمت باصرار في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزما بهذه المبادئ".
وتابع صالح: "بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد اللطيف رشيد متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله".
وحصل عبد اللطيف رشيد على 162 صوتا، مقال حصول برهم صالح على 99 صوتا، في الجلسة الثانية في عملية تصويت مجلس النواب العراقي لاختيار رئيس الجمهورية، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.