https://sputnikarabic.ae/20221013/بوتين-مستعدون-لإنشاء-مركز-للغاز-في-تركيا-لتوزيعه-وتحديد-سعره--1068981027.html
بوتين: مستعدون لإنشاء مركز للغاز في تركيا لتوزيعه وتحديد سعره
بوتين: مستعدون لإنشاء مركز للغاز في تركيا لتوزيعه وتحديد سعره
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس ، أن الاتصالات بين روسيا وتركيا تحقق نتائج جيدة، حيث يتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:01+0000
2022-10-13T11:01+0000
2022-10-13T11:09+0000
العالم
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وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره التركي: "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالقيود الصحية والسياسية، إلا أننا نجد فرصًا للالتقاء بانتظام والتواصل، وهذا يعطي نتائج جيدة يجب أن أشير إلى أن جميع اتفاقياتنا التي تم التوصل إليها خلال زيارتك إلى سوتشي في أغسطس من هذا العام.وأضاف بوتين بالقول: "الحمد لله أنابيب السيل التركي تعمل بنجاح رغم محاولات التفجير، مؤكدا على أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث يكون ليس فقط للتسليم، ولكن أيضًا لتحديد الأسعار.ووصل الرئيس الروسيا إلى أستانا صباح يوم 13 أكتوبر، حيث يشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا وفي اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة روسيا وآسيا الوسطى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوتين: مستعدون لإنشاء مركز للغاز في تركيا لتوزيعه وتحديد سعره
11:01 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 13.10.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس ، أن الاتصالات بين روسيا وتركيا تحقق نتائج جيدة، حيث يتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي في أغسطس الماضي.
وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره التركي: "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالقيود الصحية والسياسية، إلا أننا نجد فرصًا للالتقاء بانتظام والتواصل، وهذا يعطي نتائج جيدة يجب أن أشير إلى أن جميع اتفاقياتنا التي تم التوصل إليها خلال زيارتك إلى سوتشي في أغسطس من هذا العام.
وأضاف بوتين بالقول: "الحمد لله أنابيب السيل التركي تعمل بنجاح رغم محاولات التفجير، مؤكدا على أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث يكون ليس فقط للتسليم، ولكن أيضًا لتحديد الأسعار.
ووصل الرئيس الروسيا إلى أستانا صباح يوم 13 أكتوبر، حيث يشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا وفي اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة روسيا وآسيا الوسطى.