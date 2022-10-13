https://sputnikarabic.ae/20221013/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يبحث-مع-المبعوث-الأمريكي-تمديد-الهدنة-وضمانات-تنفيذه-1068986286.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي تمديد الهدنة وضمانات تنفيذه

رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي تمديد الهدنة وضمانات تنفيذه

بحث رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأمربكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، مساعي تجديد هدنة الأمم... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T12:30+0000

2022-10-13T12:30+0000

2022-10-13T12:30+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061746990_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_b136a1fcd3ffbdce48dacafbf093de6c.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "النقاش تطرق إلى الضمانات والضغوط المطلوبة لدفع جماعة "أنصار الله" إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان الهدنة، واتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة وأنصار الله أواخر 2018) بشأن فتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، وسداد رواتب الموظفين من عوائد موانئ الحديدة".يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كان قد أعلن يوم الأحد قبل الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك.وأعلنت "أنصار الله"، يوم السبت قبل الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي