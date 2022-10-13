https://sputnikarabic.ae/20221013/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يبحث-مع-المبعوث-الأمريكي-تمديد-الهدنة-وضمانات-تنفيذه-1068986286.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي تمديد الهدنة وضمانات تنفيذه
رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي تمديد الهدنة وضمانات تنفيذه
بحث رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأمربكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، مساعي تجديد هدنة الأمم... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T12:30+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "النقاش تطرق إلى الضمانات والضغوط المطلوبة لدفع جماعة "أنصار الله" إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان الهدنة، واتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة وأنصار الله أواخر 2018) بشأن فتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، وسداد رواتب الموظفين من عوائد موانئ الحديدة".يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كان قد أعلن يوم الأحد قبل الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك.وأعلنت "أنصار الله"، يوم السبت قبل الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع المبعوث الأمريكي تمديد الهدنة وضمانات تنفيذه
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بحث رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأمربكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، مساعي تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انتهت في اليمن، مطلع الشهر الجاري.
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "النقاش تطرق إلى الضمانات والضغوط المطلوبة لدفع جماعة "أنصار الله" إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان الهدنة، واتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة وأنصار الله أواخر 2018) بشأن فتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، وسداد رواتب الموظفين من عوائد موانئ الحديدة".
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، "التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية وفي مقدمتها 2216)، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وكافة المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني".
يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كان قد أعلن يوم الأحد قبل الماضي، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن
التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك.
وأعلنت "أنصار الله"، يوم السبت قبل الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.